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வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால்... பணம் எடுப்பது எப்படி?

வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால் பணம் எடுப்பது எப்படி? என்பது பற்றி...

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வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்தபின், வங்கிக் கணக்குகளில் இருக்கும் தொகை என்னவாகும்? அதனை எப்படி குடும்பத்தார் பெறுவது என்பது பற்றி ஆர்பிஐ விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

நிதி முறைகேடு மற்றும் வங்கிப் பணிகள், நிதி பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து மத்திய ரிசர்வ் வங்கி மக்களுக்கு நேரடியாகவே அறிவுறுத்தல்களையும் வழிகாட்டுதல்களையும் மேற்கொண்டு வருகிறது.

சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் வாட்ஸ்ஆப் மற்றும் மின்னஞ்ல் மூலம் மூலம் ஆர்பிஐ பல நல்ல தகவல்களை வெளியிட்டும் வருகிறது.

அந்த வகையில் தற்போது வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால் அதிலிருக்கும் பணத்தை எடுப்பது மற்றும் வங்கிக் கணக்கை பராமரிப்பது குறித்த சில வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டிருக்கும் அறிவுறுத்தலில், வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறந்தபின், வங்கிக் கணக்குகளில் வைத்திருக்கும் தொகை என்ன ஆகும்?

அத்தகைய கணக்குகளில் உரிமை கோரும் முறை இப்போது மிகவும் எளிமையாகவும் காலக்கெடுவுடனும் செய்யப்பட்டுள்ளது!

இந்த 3 படிகளைப் பின்பற்றுங்கள்:

1.உங்கள் வங்கியின் கிளை அல்லது வங்கி இணையதளத்திற்குச் செல்லுங்கள்

2. உரிமை கோரும் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்

3. தேவையான அனைத்து ஆவணங்களுடனும் அதைச் சமர்ப்பிக்கவும்

15 நாட்களுக்குள் கோரிக்கைத் தீர்வு

கணக்கில் நியமனதாரர்/நியமனதாரர்கள் இருந்தால், இந்தச் செயல்முறை இன்னும் விரைவாகவும் எளிதாகவும் முடியும்

குடும்பத்தினர், அன்புக்குரியவர்களுக்கு உரிமை கோரும் செயல்முறையை எளிதாக்க, இன்றே அனைவரும் அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் நியமனதாரர்/நியமனதாரர்கள் விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள். பெரும்பாலும் நியமனதாரர்கள் குடும்பத்தினராக அல்லது குடும்பத்தினரின் நலம் விரும்புபவர்களாக இருப்பது நலம்.

மேலும் தகவலுக்கு https://rbikehtahai.rbi.org.in/tamil/index.html என்ற பக்கத்தைப் பார்க்கலாம்.

ரிசர்வ் வங்கி (RBI) சொல்கிறது – விவரமாக இருங்கள், விழிப்புடன் இருங்கள்!

கூடுதல் தகவல்... நியமனதாரர் குடும்பத்தாராக இல்லாவிட்டால், நியமனதாரர் ஏற்படுத்தும் சட்ட சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் நிலை குடும்பத்தாருக்கு ஏற்படலாம். எனவே, நியமனதாரர் பற்றி குடும்பத்தாருக்கு தெரிவிப்பதும், நியமனதாரர் என்றாலே, அவர் வங்கியில் இருக்கும் பணத்தை எடுத்துக் கொள்ள அதிகாரம் மிக்கவர் என்பது அல்ல என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது பற்றி கூடுதல் தகவல்களை அறிந்து கொண்ட

கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

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