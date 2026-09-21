குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை இல்லாத வங்கிக் கணக்கு வேண்டுமா?
குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை இல்லாத வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்க விரும்புவோருக்கு...
கோப்புப் படம்
குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை (minimum savings balance) தேவைப்படாத வங்கிக் கணக்குத் தொடங்க விரும்பும் மக்களுக்கு மத்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது.
மோசடிகள், சைபர் பாதுகாப்பு, வங்கிக் கணக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து மத்திய ரிசர்வ் வங்கி நாட்டு மக்களுக்கு நேரடியாகவே வாட்ஸ்ஆப் செய்திகள் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் தகவலில், குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை (minimum savings balance) தேவைப்படாத வங்கிக் கணக்குத் தொடங்க விரும்பும் மக்களுக்கு என்று சிறப்பாக வந்திருப்பதுதான் அடிப்படை சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கு என்று தெரிவித்துள்ளது.
அதாவது, வங்கிகளில் வந்துள்ள அடிப்படை சேமிப்பு வங்கி வைப்புக் கணக்குதான் அதற்கான தீர்வு.
இந்த வங்கிக் கணக்குத் தொடங்க குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகையோ அல்லது ஆரம்ப வைப்புத்தொகையோ தேவையில்லை.
ஏடிஎம்/டெபிட் கார்டு, தொலைபேசி மற்றும் இணைய வங்கி சேவை(internet banking), சேமிப்பு கணக்கு புத்தகம் (passbook) மற்றும் காசோலைப் புத்தகம் (cheque book) போன்ற இலவச வசதிகளைப் பெறலாம்.
ஏற்கனவே உள்ள சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கை எளிதாக யார் வேண்டுமானாலும் அடிப்படை சேமிப்பு வங்கி வைப்புக் கணக்காக மாற்றிக்கொள்ளலாம்
ஒரு சில வங்கிகளில் என்று இல்லாமல் அனைத்து வங்கிகளிலும் கிடைக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
மக்களுக்கு மேலும் தகவல்கள் தேவைப்படின் இங்கே கிளிக் செய்யவும் rbikehtahai.rbi.org.
இந்த வங்கிக் கணக்கு குறித்து ரிசர்வ் வங்கி சொல்வது என்னவென்றால், அடிப்படை சேமிப்பு வங்கி வைப்புக் கணக்க குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை தேவையில்லையே தவிர, அதிகபட்ச நன்மைகள் உண்டு என்று விளக்கம் கொடுக்கிறது.
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