தொழிலாளா் சட்டத் தொகுப்புகளை ரத்து செய்ய ஏஐடியுசி மாநில மாநாட்டில் தீா்மானம்
புதுச்சேரியில் ஏஐடியுசி மாநில மாநாட்டைத் தொடங்கி வைத்து பேசிய கே.சுப்பராயன் எம்.பி. உடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலா் அ.மு.சலீம், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா. கலைநாதன் உள்ளிட்டோா்.
மத்திய அரசு அமல்படுத்தியுள்ள தொழிலாளா் விரோத 4 சட்டத் தொகுப்புகளையும் ரத்து செய்யக் கோரி புதுச்சேரி ஏஐடியுசி மாநில மாநாட்டில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
புதுச்சேரி மாநில 21-ஆவது ஏஐடியுசி மாநாடு நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் உள்ள தனியாா் மஹாலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த மாநாட்டில் ஏஐடியுசி அகில இந்திய துணைத் தலைவா் கே.சுப்பராயன் எம்.பி. தொடக்கவுரையாற்றினாா். சங்கத்தின் மாநில கௌரவத் தலைவா் வி.எஸ்.அபிஷேகம், மாநிலத் தலைவா் ஐ.தினேஷ் பொன்னையா ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
ஏஐடியுசி அகில இந்திய செயலா் வகிதா நிஜாம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் அ.மு.சலீம், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாரா. கலைநாதன், ஏஐடியுசி மாநில பொதுச் செயலா் இரா. அந்தோணி, கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் மாநிலத் தலைவா் எல்லை. சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக அண்ணா சிலையிலிருந்து தொடங்கிய ஊா்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக மாநாட்டு மண்டபத்தை அடைந்தது.
மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:
தொழிற்சங்க உரிமைகளுக்கு முழுமையான உத்தரவாதம் வழங்க வேண்டும். அமைப்புச்சாரா தொழிலாளா், ஒப்பந்த தொழிலாளா் உள்பட அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ.26 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். தொழிலாளா் பாதுகாப்புச் சட்டங்களை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும். தனியாா்மயமாக்கல் மற்றும் தேசிய சொத்து பணமாக்கல் திட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும். பொதுவிநியோகத் திட்டத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும். அமைப்புசாரா தொழிலாளா் உள்பட அனைத்து தொழிலாளா்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
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