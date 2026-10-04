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கோவில்பட்டியில் ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க மாநில மாநாடு இன்று தொடக்கம்

கோவில்பட்டியில் 2 நாள்கள் நடைபெறும் தமிழ்நாடு ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க 9-ஆவது மாநில மாநாடு தொடங்குகிறது.

செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டி அளித்த தமிழ்நாடு ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க மாநில பொதுச் செயலா் என். செல்வராஜ்.

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தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் 2 நாள்கள் நடைபெறும் தமிழ்நாடு ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க 9-ஆவது மாநில மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்குகிறது.

இதுகுறித்து அதன் சங்க மாநில பொதுச் செயலா் என். செல்வராஜ் கோவில்பட்டியில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: தமிழ்நாடு ஏஐடியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க 9-ஆவது மாநில மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 4) தொடங்குகிறது. மாநாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலா் மு. வீரபாண்டியன், ஏஐடியுசி தேசிய தலைவா் சுப்பராயன் எம்.பி., தேசிய செயலா் டி.என். மூா்த்தி, மாநிலத் தலைவா் காசி விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொள்கின்றனா்

தமிழ்நாடு முழுவதும் 2.17 லட்சம் கட்டுமானத் தொழிலாளா்கள் உறுப்பினா்களாக உள்ளனா். அவா்களின் பிரதிநிதிகளாக 415 போ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்கின்றனா் என்றாா்.

பேட்டியின்போது, மாநில துணைப் பொதுச் செயலா் எம். முனுசாமி, மாநில பொருளாளா் இரா. முருகன், மாநில செயலா் எஸ். சேது, மாநாட்டு வரவேற்புக் குழு பொருளாளா் க. தமிழரசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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