ஜிப்மரில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிலரங்கம்
புதுச்சேரி ஜிப்மரில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பயிலரங்கில் பங்கேற்றோா்.
புதுச்சேரி ஜிப்மரில் நோயாளிகளுக்கும், மருத்துவா்களுக்கும் இடையே உள்ள மொழிப் பிரச்னையை குறைக்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான பாசினி உத்யாத் தொழில்நுட்பப் பயிலரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் டிஜிட்டல் இந்தியா பாசினி பிரிவுடன் இணைந்து, ஜிப்மா் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
பயிலரங்கை டிஜிட்டல் இந்தியா பாசினி பிரிவின் தலைமை செயல் அதிகாரி அமிதாப் நாக் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், ஜிப்மா் மருத்துவ கண்காணிப்பாளா் சாகா வினோத்குமாா், நிா்வாக துணை இயக்குநா் ஆா்.கேசவன், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவா் ரவிக்குமாா் சிட்டோரியா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பயிலரங்கில் பல்வேறு பாசினி செயலிகள் செயல் விளக்கத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. குரல் வழி மருத்துவ பதிவாக்கம், பன்மொழி நோயாளா் வழிகாட்டுதல், மருந்துகள் குறித்த தகவல்களைப் பல மொழிகளில் வழங்குதல் போன்றவற்றில் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
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