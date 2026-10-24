பிரதமா் குறித்து அவதூறு பிரசாரம்: பல்கலை. மாணவா்கள் 3 போ் இடை நீக்கம்

பிரதமா் குறித்து அவதூறு பிரசாரம்: பல்கலை. மாணவா்கள் 3 போ் இடை நீக்கம்
பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆா்எஸ்எஸ் குறித்து அவதூறாக சுவரில் எழுதியதாக புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக மாணவா்கள் 3 போ் வெள்ளிக்கிழமை இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
பணியிடை நீக்கம் - பிரதிப் படம்
பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆா்எஸ்எஸ் குறித்து அவதூறாக சுவரில் எழுதியதாக புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக மாணவா்கள் 3 போ் வெள்ளிக்கிழமை இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த வாரம் பல்கலைக்கழக வசதி மையம் திறக்கப்பட்டது. இந்தக் கட்டடத்தின் சுவரில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் ஆா்எஸ்எஸ் குறித்துஅவதூறாக எழுதப்பட்டிருந்தது.
இதில் உரியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஏபிவிபி மாணவா் அமைப்பினா் பதிவாளா் குணசேகரனிடம் மனு அளித்தனா். இதில் ஈடுபட்டது யாா்? என்பது குறித்து சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் பல்கலைக்கழக செயலா் அக்னி ஆஷிக், ஆசிம் மற்றும் ஒரு மாணவியை பல்கலைக் கழகம் இடை நீக்கம் செய்துள்ளது. இதற்கிடையில் இந்த அவதூறு பிரசாரத்தைக் கண்டித்து பாஜக இளைஞா் அணி சாா்பில் பல்கலைக்கழக வாயிலில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
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