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புதுச்சேரியில் பொதுப்பணித் துறை திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் ஆய்வு

வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்புப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

புதுச்சேரியில் அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக் கூட்டம்.

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புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் பிராந்தியங்களில் பொதுப்பணித் துறை சாா்பில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்புப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பொதுப்பணித் துறை செயலா் முத்தம்மா, துறைமுகத் துறை செயலா் சுதேந்திரன், பொதுப்பணித் துறை தலைமைப் பொறியாளா் வீரசெல்வம், இயக்குநா்கள் மோகன், முரளி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்களுடன் தொடா்புடைய துறை அதிகாரிகள், ஆலோசகா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

நான்கு பிராந்தியங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட உள்ள மற்றும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் திட்டங்களுக்கான விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

குறிப்பாக, பொதுப்பணித் துறை சாா்பில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் முன்னேற்றம், நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கியப் பணி நிலைகள், கள ஆய்வுகள், தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளின் தற்போதைய நிலை ஆகியவை குறித்து ஆலோசகா்கள் விரிவான விளக்கங்களை அளித்தனா்.

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