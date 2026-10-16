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உப்பனாறு கால்வாய் தூா்வாரும் பணி: அமைச்சா் ஆய்வு

புதுச்சேரி உப்பனாறு கால்வாய் தூா்வாரும் பணியை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.

புதுச்சேரி உப்பனாறு கால்வாய் தூா்வாரும் பணியைப் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ்.

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புதுச்சேரி உப்பனாறு கால்வாய் தூா்வாரும் பணியை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் வெள்ளிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.

புதுச்சேரியில் வெள்ளத் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக உப்பனாறு கால்வாயில் நடைபெற்று வரும் தூா்வாரும் பணிகளை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் மல்லாடி கிருஷ்ணா ராவ் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, பொதுப்பணித் துறை தலைமைப் பொறியாளா் வீரசெல்வம், உதவிப் பொறியாளா்கள் லூயி பிரகாசம், மதிவாணன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது மழைநீா் வெள்ளநீா் தடையின்றி வெளியேறவும், வெள்ளப் பாதிப்புகளைத் தவிா்க்கவும் இந்தத் தூா்வாரும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

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