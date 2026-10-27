மத்திய அரசின் பி.எம்.கிசான் பதிவேட்டில் விவசாயிகள் பதிவு செய்வது கட்டாயம்: புதுச்சேரி வேளாண் துறை அறிவுறுத்தல்
மத்திய அரசின் பி.எம். கிசான் நிதியுதவி பெறும் பயனாளிகள் மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்து கொள்வது கட்டாயம் என புதுச்சேரி வேளாண் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
விவசாயி.
மத்திய அரசின் பி.எம். கிசான் நிதியுதவி பெறும் பயனாளிகள் மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்து கொள்வது கட்டாயம் என புதுச்சேரி வேளாண் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து, வேளாண் துறை இயக்குநா் சீ. ஜெயசங்கா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின் படி, தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சாகுபடி செலவினங்களை ஈடுகட்ட ரூ.2,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இனி பி.எம். கிசான் திட்டப் பயனாளிகள் மத்திய விவசாயிகள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்து, தனித்துவ அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட பி.எம். கிசான் விவசாயிகள் தங்கள் பெயரில் நிலப்பட்டா வைத்திருக்கும் பட்சத்தில், அவை புதுச்சேரி நில அளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறையின் பட்டா விவரங்கள் அடங்கிய நிலமகள் இணையதளத்தில் சரிபாா்க்கப்பட்டு பின்னா் தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
பட்டா இல்லாத பி.எம். கிசான் பயனாளிகளுக்கு ஆதாா் எண் மட்டும் ஆதாா் இணையதளத்தில் சரிபாா்க்கப்பட்டு பின்னா் அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
எனவே, பி.எம்.கிசான் பயனாளிகள் அனைவரும் ஆதாா் மற்றும் பட்டா நகல்களுடன் உழவா் உதவியகத்தை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாா்கள்.
பட்டா இல்லாத பி.எம். கிசான் பயனாளிகள் ஆதாா் நகல் மட்டும் கொண்டு வரவேண்டும். மேலும், இரு வகை பயனாளிகளும் ஆதாா் எண்ணில் இணைக்கப்பட்ட கைப்பேசியைக் கண்டிப்பாக எடுத்து வரவேண்டும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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