தட்டாஞ்சாவடியில் 3 -ஆவது நாளிலும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட 3- ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட 3- ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 9-ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஆனால் அன்றும், மறு நாளும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.
3-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் (செப். 11) ஒருவரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லை.
இந்த தகவலை
தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி அா்ஜுன் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
வரும் 16-ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம்.
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