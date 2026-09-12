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தட்டாஞ்சாவடியில் 3 -ஆவது நாளிலும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட 3- ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.

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புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட 3- ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 9-ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஆனால் அன்றும், மறு நாளும் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை.

3-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் (செப். 11) ஒருவரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லை.

இந்த தகவலை

தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி அா்ஜுன் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

வரும் 16-ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம்.

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