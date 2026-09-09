தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தல்: வேட்புமனுத் தாக்கல் இன்று தொடக்கம்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் புதன்கிழமை (செப். 9) தொடங்குகிறது.
பிரதிப் படம்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் புதன்கிழமை (செப். 9) தொடங்குகிறது.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் முதல்வா் என். ரங்கசாமி தட்டாஞ்சாவடி, மங்கலம் ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றாா். ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே உறுப்பினராக இருக்க முடியும் என்ற விதிப்படி அவா், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி உறுப்பினா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா்.
இதையடுத்து அந்தத் தொகுதிக்கு வரும் அக். 6-ஆம் தேதி இடைத்தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் புதன்கிழமை தொடங்குகிறது.
கோரிமேடு ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் வேட்புமனுக்கள் பெறப்படுகின்றன. வரும் 16-ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம். வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை 17-ஆம் தேதி நடக்கிறது. வேட்புமனுவை 19-ஆம் தேதி வரை திரும்ப பெறலாம். அன்றே இறுதிவேட்பாளா் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.
இடைத்தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள் அக். 9-ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவு அறிவிக்கப்படுகிறது.
இடைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து தோ்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தன. தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதியில் மட்டும் அக். 11 வரை நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் இருக்கும். சுதந்திரமான, நோ்மையான மற்றும் அமைதியான தோ்தல் நடைபெற முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்படி புதுச்சேரி தலைமை தோ்தல் அதிகாரி ரவி பிரகாஷ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.
கட்-அவுட்கள், பதாகைகள் வைக்கத் தடை:
தட்டாஞ்சாவடி இடைத் தோ்தலையொட்டி பதாகைகள், கட்-அவுட்கள் வைக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியரும், தோ்தல் அதிகாரியுான அ.குலோத்துங்கன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தலையொட்டி, சுவா் விளம்பரங்கள், சுவரொட்டிகள் அல்லது பதாகைகள், கட்-அவுட்கள் போன்றவற்றை அத்தொகுதிக்குள்பட்ட பொது இடங்களில் வைப்பது தோ்தல் நன்னடத்தை விதிப் படியும், புதுச்சேரி திறந்தவெளி (அழகின் சிதைவைத் தடுத்தல்) சட்டம் 2010-இன் படியும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
எனவே, விளம்பரங்கள் செய்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், தோ்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில் வாகனங்களில் அரசியல் கொடிகள், ஒட்டு வில்லைகள், படங்கள், விளம்பரங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி மற்றும் தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும்.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி பொதுமக்கள், தோ்தல் முடியும் வரை துப்பாக்கி மற்றும் பிற ஆபத்தான ஆயுதங்களை வைத்திருப்பது மற்றும் எடுத்து செல்வது, பாரதிய குடிமக்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 163-இன் கீழ் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆணை தனியாா் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் வங்கிகள் சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்புக்காக உரிமம் பெற்று படைக்கலன்கள் வைத்திருப்போருக்கு பொருந்தாது.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை ஒலி பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்த தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தடையானது இடைத்தோ்தல் முடியும் வரை அமலில் இருக்கும் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.
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