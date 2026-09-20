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தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் 11 போ் போட்டி

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் 11 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.

Voting begins for Bankipur bypoll in Bihar

கோப்புப்படம்

Published On :

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் 11 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கான இடைத்தோ்தல் வாக்குப் பதிவு அக். 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 9-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் போட்டியிட 15 போ் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனா். வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை கடந்த 17-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதையடுத்து இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

11 போ் போட்டி: ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ் சாா்பில் அசோக் ஆனந்த், திமுக சாா்பில் கே.சேது (எ)சேது செல்வம், காங்கிரஸ் சாா்பில் இ. விநாயகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் அ.மு. சலீம், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் எஸ்.காா்த்திக் குமாரி, இந்திய குடியரசுக் கட்சி சாா்பில் ஏ. கலைவாணன் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்களாக ஆா். சாமிநாதன், எம். நித்யா, ஏ.ரகு (எ) ரகுநாதன், எஸ்.வசந்தி, ஆா்.ஜெயபாலன் ஆகிய 11 போ் களத்தில் உள்ளனா்.

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