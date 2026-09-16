The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஜனநாயகன் படம் எடுத்தால் மட்டும் போதாது... விஜய் சேதுபதிக்கு ஆதரவாக சீமான் பேச்சுஆந்திர முன்னாள் துணை முதல்வர் மாரடைப்பால் காலமானார்மீனாட்சியம்மன் குடமுழுக்கு: தாம்பரம் - மதுரை இடையே 2 முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்!விருதுநகரில் செப். 17-ல் முதல்வர் பங்கேற்கவிருந்த நிகழ்ச்சி செப். 25க்கு மாற்றம்!எல் நினோ பாதிப்பு: பனாமா கால்வாயில் கப்பல் போக்குவரத்தைக் குறைக்க முடிவு!பிகார்: அரசுப் பணியாளர் தேர்வுகளை ரத்து செய்யக்கோரி பேரணி!நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்புப்பணிகளில் முதன்மையாக உதவிவரும் இந்திய ராணுவம்!ரூ.15,300 கோடி முதலீடு! 10,000 பேருக்கு வேலை! லண்டனில் முதல்வர் விஜய் ஒப்பந்தம்!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 38 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.92 ஆக நிறைவு!சென்செக்ஸ் 778 புள்ளிகள் சரிவு, நிஃப்டி 5 மாத வரலாறு காணாத அளவு சரிவு!!

தட்டாஞ்சாவடி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளருக்கு மாா்க்சிஸ்ட் ஆதரவு

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிவேட்பாளா் அ.மு.சலீமுக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

இடதுசாரிகள்(கோப்புப்படம்) - IANS

Published On :

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிவேட்பாளா் அ.மு.சலீமுக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் செயலா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதுச்சேரி மாநிலச் செயலா் அ.மு. சலீமுக்கு மாா்க்சிஸ்ட் தனது முழுமையான ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது.

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் உழைக்கும் மக்களின் குரல் ஓங்கி ஒலிக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். அதற்காக இடதுசாரிகளின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் வகையில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோ்தல் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: பெ. சண்முகம்! தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு தொடரும் என அறிவிப்பு!

இடைத்தோ்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: பெ. சண்முகம்! தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு தொடரும் என அறிவிப்பு!

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தல்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் அ.மு. சலீம்

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத் தோ்தல்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் அ.மு. சலீம்

தோ்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவது திமுகவுக்கு புதிதல்ல: எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. பேட்டி

தோ்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவது திமுகவுக்கு புதிதல்ல: எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. பேட்டி

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல்: தவெகவிடம் ஆதரவு கோரிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட்

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல்: தவெகவிடம் ஆதரவு கோரிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட்

விடியோக்கள்

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது உரிமை மீறல் நடவடிக்கை! கடிதம் அளித்த திமுக!

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies

Crime Thriller-ஓட ஆச்சர்யமே இதுதான்! | Dark Heaven படக்குழுவுடன் Interview | Dinamani Talkies