The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கூடலூா் அருகே பிடிபட்ட ஆட்கொல்லி புலி வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு மாற்றம்! தவெக ஆட்சியில் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு விலைவாசி: எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு மிசாவில் கைதானதை எவனுக்கும் நிரூபிக்கத் தேவையில்லை: மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சு! மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசார தேதி அறிவிப்பு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் ஆண்டு பிரம்மோற்சவம் கருட வாகன சேவை! திருச்சியில் விவசாயிகள் போராட்டம் 20 நாள் ஒத்திவைப்பு! இடைத்தேர்தல்: முதல்வர் விஜய், திருமா, வைகோ உள்ளிட்ட 40 நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள்!

புதுச்சேரியில் சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினம்! துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்!

புதுச்சேரி கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் தூய்மைப்பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தையொட்டி புதுச்சேரி கடற்கரையில் தூய்மைப் பணியை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன். உடன் அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம், தலைமை செயலா் சரத் சௌகான் உள்ளிட்டோா்.

Published On :

புதுச்சேரி கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் தூய்மைப்பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தை முன்னிட்டு, ‘நமது கடல் - நமது பொறுப்பு - நமது எதிா்காலம்’ என்ற நோக்கில் நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி கடற்கரைச்சாலை காந்திசிலை அருகே நடைபெற்றது.

சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தை முன்னிட்டு கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் நடைபெற்ற, கடலில் விழுந்தவா்களை ஹெலிகாப்டா் மூலம் மீட்கும் பாதுகாப்பு ஒத்திகை.

சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தை முன்னிட்டு கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் நடைபெற்ற, கடலில் விழுந்தவா்களை ஹெலிகாப்டா் மூலம் மீட்கும் பாதுகாப்பு ஒத்திகை.

இந்நிகழ்ச்சியில், புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று கடற்கரைதூய்மைப் பணிகளை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா். முன்னதாக கடலோரக் காவல் படையின் செயல்பாடுகள் குறித்த புகைப்படங்களை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பாா்வையிட்டாா்.

நெகிழி உள்ளிட்ட கழிவுகளிலிருந்து கடல் மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகளை பாதுகாப்பது, கடல் மாசுபாட்டைத் தடுப்பது மற்றும் கடல் வளங்களைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம்,அரசுத் தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், கடலோரக் காவல் படை இயக்குநா் தசீலா, செயலா் ஸ்மிதா மற்றும் அரசு அலுவலா்கள், மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

பாதுகாப்பு ஒத்திகை: கடற்கரைத் தூய்மை குறித்து கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது . இதில் கடலோரக்காவல் படை வீரா்கள் பங்கேற்று கடலில் விழுந்தவரை ஹெலிகாப்டரில் சென்று மீட்பது போன்ற ஒத்திகையை செய்து காட்டினா். இதை பொதுமக்கள் திரளானோா் பாா்த்து ரசித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரி கடற்கரையில் ஹெலிகாப்டர் சாகச நிகழ்ச்சி!

புதுச்சேரி கடற்கரையில் ஹெலிகாப்டர் சாகச நிகழ்ச்சி!

தொழில்போட்டிக்கான பிராந்தியமாகும் தென்னிந்தியா புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்

தொழில்போட்டிக்கான பிராந்தியமாகும் தென்னிந்தியா புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்

புதுச்சேரியில் விழிப்புணா்வு சைக்கிள் ஊா்வலம் துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

புதுச்சேரியில் விழிப்புணா்வு சைக்கிள் ஊா்வலம் துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

அயலக மறைபரப்புச் சபையின் 250- ஆவது ஆண்டு விழா: துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

அயலக மறைபரப்புச் சபையின் 250- ஆவது ஆண்டு விழா: துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்

விடியோக்கள்

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவுலதான் போட்டியே! - முப்பெரும் விழாவில் ஸ்டாலின் பேச்சு

மூன்றாம் அணி முயற்சியில் திமுக? | DMK | TN Politics

மூன்றாம் அணி முயற்சியில் திமுக? | DMK | TN Politics