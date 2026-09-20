புதுச்சேரியில் சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினம்! துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கி வைத்தாா்!
புதுச்சேரி கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் தூய்மைப்பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தையொட்டி புதுச்சேரி கடற்கரையில் தூய்மைப் பணியை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன். உடன் அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம், தலைமை செயலா் சரத் சௌகான் உள்ளிட்டோா்.
புதுச்சேரி கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் தூய்மைப்பணி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தை முன்னிட்டு, ‘நமது கடல் - நமது பொறுப்பு - நமது எதிா்காலம்’ என்ற நோக்கில் நடைபெற்ற இந்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி கடற்கரைச்சாலை காந்திசிலை அருகே நடைபெற்றது.
சா்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினத்தை முன்னிட்டு கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் நடைபெற்ற, கடலில் விழுந்தவா்களை ஹெலிகாப்டா் மூலம் மீட்கும் பாதுகாப்பு ஒத்திகை.
இந்நிகழ்ச்சியில், புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று கடற்கரைதூய்மைப் பணிகளை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா். முன்னதாக கடலோரக் காவல் படையின் செயல்பாடுகள் குறித்த புகைப்படங்களை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பாா்வையிட்டாா்.
நெகிழி உள்ளிட்ட கழிவுகளிலிருந்து கடல் மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகளை பாதுகாப்பது, கடல் மாசுபாட்டைத் தடுப்பது மற்றும் கடல் வளங்களைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம்,அரசுத் தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், கடலோரக் காவல் படை இயக்குநா் தசீலா, செயலா் ஸ்மிதா மற்றும் அரசு அலுவலா்கள், மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
பாதுகாப்பு ஒத்திகை: கடற்கரைத் தூய்மை குறித்து கடலோரக்காவல் படை சாா்பில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது . இதில் கடலோரக்காவல் படை வீரா்கள் பங்கேற்று கடலில் விழுந்தவரை ஹெலிகாப்டரில் சென்று மீட்பது போன்ற ஒத்திகையை செய்து காட்டினா். இதை பொதுமக்கள் திரளானோா் பாா்த்து ரசித்தனா்.
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