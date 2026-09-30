புதுச்சேரியில் செயலி மூலம் உரம் விற்பனை அமலானது
புதுச்சேரியில் செயலி மூலம் பதிவு செய்தே உரங்களை பெற முடியும் என்ற முன்னோடி திட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை அமலானது.
உரம் - பிரதிப் படம்
புதுச்சேரியில் செயலி மூலம் பதிவு செய்தே உரங்களை பெற முடியும் என்ற முன்னோடி திட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை அமலானது. இதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளனா்.
மத்திய அரசு வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம், உரங்களின் அதிகப்படியான பயன்பாட்டை குறைப்பதற்கும், மானிய விலையில் வழங்கப்படும் உரங்கள் விவசாயம் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கு திருப்பி விடப்படுவதை தடுப்பதற்கும் நாடு முழுவதும் விற்பனை மற்றும் பயன்பாட்டு முறையை உர விற்பனைக்கான கட்டமைப்பு முன்னோடி திட்டம் அடிப்படையில் செயல்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து புதுச்சேரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச்செயலா் ரவி கூறியதாவது:
விவசாயத்தில் உரம் விலை கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது. இனி விவசாயிகள்
நினைத்த நேரத்தில் உரம் எடுக்க முடியாது. புதுச்சேரி வேளாண்மை துறையின் முடிவால் 3 மணி நேரம் கடையில் போய் நின்று ஆப் மூலம் செயலி இறக்கி பதிவு செய்து உரம் எடுக்க வேண்டிய முறை ஏற்பட்டுள்ளது என்றாா்.
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