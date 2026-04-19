விழுப்புரம் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் இரா. லட்சுமணன் சனிக்கிழமை வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
சீனுவாசநகா், ஆசாகுளம், சாலாமேடு, இ.பி.காலனி, அன்னை இந்திரா பிரியதா்ஷினி நகா், பெரியாா் நகா், ஆடல் நகா், மஞ்சு நகா், காந்தி நகா், எத்திராஜ் நகா், வண்டிமேடு, குடியிருப்புப் பகுதிகள், அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள், பாண்டியன் நகா், வழுதரெட்டி, திருச்சி சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீதி, வீதியாக சென்று அவா் வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
அப்போது திமுக ஆட்சியில் விழுப்புரம் தொகுதியில் தான் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளைப் பட்டியலிட்டு பேசி வாக்குகளை சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் லட்சுமணன், அடுத்து தான் மேற்கொள்ளவுள்ள பணிகள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தாா். மேலும், திமுக அரசின் சாதனைகள் தொடர தனக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கூறி வாக்குகளை சேகரித்தாா்.
பிரசாரத்தில் திமுக பொறுப்புக் குழு உறுப்பினா் இரா.ஜனகராஜ், விழுப்புரம் நகராட்சித் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு, விசிக மாவட்டச் செயலா் ர.பெரியாா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
விழுப்புரம் நகரில் திமுக வேட்பாளா் லட்சுமணன் வீதி,வீதியாக வாக்குசேகரிப்பு
சேலம் மேற்கு தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
திமுக, அதிமுக, பாஜக, தேமுதிக வேட்பாளா்கள் தீவிர பிரசாரம்
முகையூா் வடக்கு ஒன்றியப் பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குசேகரிப்பு
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
