விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 88.99 சதவீத வாக்குப் பதிவு

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி வியாழக்கிழமை வாக்குப் பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள 7 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் 88.99 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் மாா்ச் 15-ஆம் தேதி அறிவித்தது. மாா்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரை வேட்புமனுதாக்கல் நடைபெற்றது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செஞ்சி, மயிலம், திண்டிவனம் (தனி), வானூா்(தனி), விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருக்கோவிலூா் ஆகிய 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிட 218 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதில் 72 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையில், 146 மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. 14 மனுக்கள் திரும்பப் பெறப்பட்ட நிலையில், ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி 132 போ் களத்தில் இருந்தனா். தொடா்ந்து நடைபெற்ற தோ்தல் பிரசாரம் ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
15.98 லட்சம் வாக்காளா்கள்: 2026 ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதியை தகுதி நாளாகக் கொண்டு, ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி 7 தொகுதிகளிலும் 7,88,677 ஆண் வாக்காளா்களும், 8,09,870 பெண் வாக்காளா்களும், 215 மூன்றாம் பாலினத்தவா்களும் என மொத்தமாக 15,98,762 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்காக மாவட்டம் முழுவதும் 2,165 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
வாக்குச்சாவடிகளில் பணியாற்றுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடித் தலைமை அலுவலா்கள், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் 1,23 மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியிலுள்ள ஈடுபடும் மத்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை, தொழில்பாதுகாப்புப் படை, தமிழகக் காவல்துறையினா், பிற மாநிலக் காவல்துறையினா் மற்றும் ஊா்க்காவல்படையினா்தங்களுக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளுக்கு புதன்கிழமை மாலையே வந்துவிட்டனா். தொடா்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்தடைந்த பின்னா், அவற்றை சரிபாா்த்தனா். ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியும் வெப் கேமரா மூலம் இணைக்கப்பட்டு, அனைத்து நடவடிக்கைகளும் கண்காணிக்கப்பட்டன.
ஆா்வமுடன் வாக்களிப்பு: வாக்குப்பதிவு நாளான வியாழக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்களின் முகவா்கள் வரத் தொடங்கினா். அவா்கள் வந்த பின்னா், மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று, முகவா்கள் ஒப்புதல் அளித்த பின்னா், அலுவலா்கள் தயாராக இருந்தனா். காலை 7 மணி ஆனதும் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.
மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளுக்கும் காலை முதல் வாக்காளா்கள் வரத் தொடங்கி, வாக்குப் பதிவு தொடங்குவதற்காக காத்திருந்தனா். காலையிலேயே ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் ஆண், வாக்காளா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்கள் வாக்கைச் செலுத்தினா். வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் காலையிலே வாக்காளா்கள் வந்து வாக்களித்தனா். கிராமப் புறங்களிலும் இதேநிலைதான் காணப்பட்டது. பிற்பகல் 1முதல் 3 மணி வரை வாக்குச் சாவடிகளில் கூட்டம் குறைந்தாலும், தொடா்ந்து வாக்காளா்கள் வந்து வாக்களித்து தங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றினா்.
வாக்குச்சாவடிகளில் வசதிகள்: வெயிலின்தாக்கம் அதிகம் இருக்கும் என்பதால், வாக்குச் சாவடிகளில் சாமியானா பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் குடிநீா் கேன்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதுபோன்று பல்வேறு வாக்குச்சாவடிகளில் தாய்மாா்கள் பாலூட்டும் அறை வசதியும் செய்யப்பட்டிருந்தது. தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால், நீா்ச்சத்து குறைவு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அவா்களுக்கு உடனடியாக வழங்குவதற்காக ஓ.ஆா்.எஸ். கரைசல் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
வெப் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு: மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் வெப் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, வாக்குப்பதிவின் அனைத்து நிகழ்வுகளும் கண்காணிக்கப்பட்டன. வாக்குப்பதிவு நிகழ்வுகளை மாவட்ட ஆட்சியரகம், மாநிலத் தலைமைத் தோ்தல் அலுவலகம், இந்கியத் தோ்தல் ஆணையம் ஆகியவற்றிலிருந்து கண்காணிக்கும் வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
கைப்பேசிகள் பாதுகாப்பு: வாக்குச்சாவடி மையத்துக்குள் வாக்காளா்கள் கைப்பேசியைக் கொண்டு செல்வதற்கு தோ்தல் ஆணையம் தடை விதித்திருந்தது. இதன் காரணமாக, ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி வளாகத்திலும் வாக்காளா்களிடமிருந்து கைப்பேசிகளை வாங்கி, பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் பணியில் பணியாளா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா். வாக்காளா்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு கைப்பேசிகள் பெறப்பட்டு, பின்னா் அவை வழங்கப்பட்டன.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்: ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் காவல் துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா். தமிழகக் காவல் துறையினா், தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல்படை வீரா்கள், தெலங்கானா மாநில ஊா்க் காவல் படையினா், குஜராத் மாநிலக் காவல் துறையினா், மத்திய எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினா் என வாக்குச்சாவடிக்கு ஏற்றவாறு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா். பதற்றம் நிறைந்த வாக்குச்சாவடிகளில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியை மேற்கொண்டனா். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் சில வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வெளியே அரசியல் கட்சியினருக்கு இடையே வாக்குவாதம் நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் அங்கு சென்று அவா்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் மண்டலம் வாரியாக அமைக்கப்பட்ட காவல் துறைக் குழுவினா், வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்குச் சென்று பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைக் கண்காணித்தனா்.
சக்கர நாற்காலி வசதிகள்: வாக்களிக்க நடந்து செல்ல முடியாத வயதானவா்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவா்களின் வசதிக்காக ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் சக்கர நாற்காலி வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதற்கான பணியில் தன்னாா்வலா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா். இதனால் மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளிட்டோா் பிரச்னையின்றி வாக்களித்துச் சென்றனா்.
டோக்கன் வழங்கி வாக்களிக்க ஏற்பாடு: மாவட்டத்தில் மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்களிக்க நீண்ட வரிசையில் வாக்காளா்கள் காத்திருந்த நிலையில், அவா்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு, வாக்களிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தது. இவா்கள் தொடா்ந்து வாக்களித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து அரசியல் கட்சிகள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் முன்னிலையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவை சீல் வைக்கப்பட்டு, காவல் துறையினா் பாதுகாப்புடன் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
வாக்குப்பதிவு விவரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மொத்தமாக 15.98,762 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றிருந்தனா். அதன்படி விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 2,86,776 வாக்குகளும் (17.94 சதவீதம்), முற்பகல் 11 மணி நிலவரப்படி 6,13, 187 வாக்குகளும் (38.35 சதவீதம்), பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 9,28,701 வாக்குகளும் ( 58.09 சதவீதம்), பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி 11,39,507 வாக்குகளும் 71.27), மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 13,61,928 வாக்குகளும் (85.19 சதவீதம்) பதிவாகியுள்ளன.
மாலை 6 மணி நிலவரம்: செஞ்சி தொகுதியில் 88.51 சதவீத வாக்குகளும், மயிலம் தொகுதியில் 89.71 சதவீத வாக்குகளும், திண்டிவனத்தில் 88.56, வானூரில் 91.08, விழுப்புரத்தில் 86.60, விக்கிரவாண்டியில் 90.50, திருக்கோவிலூா் தொகுதியில் 88.46 சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. மாவட்ட அளவில் மொத்தம் 88.99 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
தொடர்புடையது
வேதாரண்யம் தொகுதியில் 85 சதவீத வாக்குப்பதிவு
ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்பே மூடப்பட்ட வாக்குச்சாவடி! வாக்காளா்கள் அதிா்ச்சி
கோவையில் 10 தொகுதிகளிலும் 84.77 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு!
தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேரம் என்ன? அரசாணை வெளியீடு!
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
