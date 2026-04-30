விழுப்புரம் மாவட்டம், கூட்டேரிப்பட்டு பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக இருவா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
மயிலம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சீனுவாசன் தலைமையிலான போலீஸாா் கூட்டேரிப்பட்டு மலைமேடு பகுதியில் புதன்கிழமை ரோந்து சென்றனா். அப்போது அங்கு சந்தேகத்துக்குரிய முறையில் பைக்கில் நின்று கொண்டிருந்த இருவரைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
இந்த விசாரணையில் அவா்கள் கூட்டேரிப்பட்டு மகாலட்சுமி நகரைச் சோ்ந்த சீ.மகேஷ் (19), ச.சந்தோஷ் (25) என்பதும், அவா்களிடம் கஞ்சா இருப்பதும் தெரிய வந்தது. இதைத்தொடா்ந்து இருவா் மீதும் வழக்குப் பதிந்த மயிலம் போலீஸாா் அவா்களைக் கைது செய்தனா்.அவா்களிடமிருந்து 150 கிராம் கஞ்சா, பைக் மற்றும் கைப்பேசி ஆகியவற்றையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
