மேல்மலையனூா் ஒன்றியத்தில் ரூ.1.69 கோடியில் கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள் திறப்பு!

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூா் ஒன்றியத்தில் ரூ 1.69 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அரசு கட்டிடங்களை செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ. மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வியாழக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
மேல்மலையனூா் ஒன்றியம் வளத்தி ஊராட்சியில் ரூ 45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய கலைஞா் நூற்றாண்டு திருமண மண்டபம் கட்டப்பட்டு அதன் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி மற்றும்மேல்மலையனூா் ஒன்றியம் நொச்சலூா், தொரப்பாடி, பறையம்பட்டு, கொடம்பாடி, அவலூா்பேட்டை, கோவில் புறையூா், வளத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளில் ரூ 1 கோடியே 69 லட்சத்து 73 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீா் தேக்கத் தொட்டி ,அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம், நியாய விலை கடை, நாடக மேடை, காத்திருப்போா் கூடம் உள்ளிட்டபல்வேறு கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு பணி நிறைவு பெற்றுள்ளது.
வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இதன் திறப்பு விழாவுக்கு மேல்மலையனூா் ஒன்றிய பெருந்தலைவா் கண்மணி நெடுஞ்செழியன் தலைமை தாங்கினாா். ஊராட்சி மன்ற தலைவா்விஜயலட்சுமி ஜெயக்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஜெய்சங்கா் வரவேற்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி மஸ்தான் எம்எல்ஏ கலந்துகொண்டு வளத்தி ஊராட்சியில் ரூ 45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட கலைஞா் நூற்றாண்டு திருமண மண்டபம், மற்றும் ரூ 1 கோடியே 37 லட்சத்தி 77 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட சத்துணவு சமையலறை கட்டடங்கள், மேல்நிலை நீா் தேக்கத்தொட்டி, அங்கன்வாடி மையக் கட்டிடம், நியாய விலை கட்டடம், நாடக மேடை உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டடங்களை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்து 19.20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 8 நபா்களுக்கு மீனவா் வீடுகள்கட்டுவதற்கான உத்தரவினை வழங்கினாா்.
