Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
விழுப்புரம்

ரயில் மோதி லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு!

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே ரயில் மோதியதில் லாரி ஓட்டுநா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:34 pm

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே ரயில் மோதியதில் லாரி ஓட்டுநா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

விக்கிரவாண்டி அருகிலுள்ள வா.பகண்டை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆ. சக்திவேல் (48). லாரி ஓட்டுநரான இவா், தனது குடும்பத்துடன் மேல்மலையனூா் அங்காளம்மன் கோயிலுக்கு வேனில் சென்று விட்டு, மீண்டும் வீடு திரும்பினாா்.சனிக்கிழமை மாலை முண்டியம்பாக்கம் ரயில்வே கேட் பகுதிக்கு வேன் வந்தபோது, அந்த வழியாக செல்லும் விரைவு ரயிலுக்காக கேட் மூடப்பட்டிருந்தது.

இதனால் வேனிலிருந்த இறங்கிய சக்திவேல், இயற்கை உபாதைக்காக ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்றாா். அப்போது சென்னையிலிருந்து மதுரை நோக்கிச் சென்ற வைகை அதிவிரைவு ரயில் சக்திவேல் மீது மோதியது. இதில் உடல் சிதறி அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்த விழுப்புரம் ரயில்வே போலீஸாா் உயிரிழந்த சக்திவேலின் சடலத்தை மீட்டு, உடல்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து விழுப்புரம் ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

லாரி மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

லாரி மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

ரயில் மோதி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

ரயில் மோதி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

கொடுமுடி அருகே லாரி மோதி பெண் உயிரிழப்பு

கொடுமுடி அருகே லாரி மோதி பெண் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு