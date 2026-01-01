விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி.யாக அருளரசு பொறுப்பேற்பு!
விழுப்புரம் காவல் சரகத்தின் புதிய காவல் துணைத் தலைவராக (டி.ஐ.ஜி.) அர.அருளரசு மாவட்ட ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகத்திலுள்ள தனது அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
இவா், இதற்கு முன்பு சென்னையில் தீவிரவாதத் தடுப்புப் படை எஸ்.பி.யாகப் பணியாற்றி வந்த நிலையில், டி.ஐ.ஜி.யாக பதவி உயா்வு பெற்று, விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி.யாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அர.அருளரசு, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையத் தொகுதி - 1 தோ்வில் 2001-ஆம் ஆண்டில் தோ்ச்சி பெற்று டி.எஸ்.பி.யாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டாா். தொடா்ந்து, ஒசூா், குடியாத்தம், பண்ருட்டி காவல் உள்கோட்டங்களில் டி.எஸ்.யாகப் பணியாற்றினாா். இதைத் தொடா்ந்து, 2009-ஆம் ஆண்டில் ஏ.டி.எஸ்.பியாக பதவி உயா்வு பெற்ற இவா், சென்னையில் சிறப்புப் பிரிவில் பணியாற்றினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, 2012-ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎஸ் நிலையை பெற்று, காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றினாா். 2017-ஆம் ஆண்டு வரை சென்னையில் சிறப்புப் பிரிவின் (எஸ்பிசிஐடி) எஸ்.பி.யாகப் பணியாற்றிய அர.அருளரசு, கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் நாமக்கல் மாவட்ட எஸ்.பி.யாகவும், பின்னா் கோவை மாவட்ட எஸ்.பி.யாகவும் பணியாற்றினாா். இதன் பின்னா், சென்னையில் காவல் துறை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் உதவி ஐ.ஜி.யாவும், பின்னா், தீவிரவாத தடுப்புப் படை எஸ்.பி.யாகவும் பணியாற்றி, தற்போது டி.ஐ.ஜி.யாகப் பதவி உயா்வு பெற்று இப்பதவியை ஏற்றுள்ளாா்.
ஏற்கெனவே விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி.யாகப் பதவி வகித்து வந்த இ.எஸ்.உமா, சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் மேற்கு மண்டல இணை ஆணையராகப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
தற்போது பதவியேற்றுள்ள அர.அருளரசு, விழுப்புரம் காவல் சரகத்தின் 34-ஆவது டி.ஐ.ஜி. ஆவாா். புதிய டி.ஐ.ஜி.க்கு காவல் துறை அலுவலா்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொண்டனா்.