விழுப்புரத்தில் மளிகைக் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம், பொருள்கள் திருடு போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
விழுப்புரம், ராகவன்பேட்டை மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரா.திவ்யா (32). இவா் விழுப்புரம் கம்பன் நகா் பகுதியில் மளிகைக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.
ஜூன் 29-ஆம் தேதி வணிகம் முடிந்து, இரவு வழக்கம் போல் திவ்யா கடையை பூட்டி விட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாா். தொடா்ந்து மறுநாள் காலை கடைக்கு வந்து பாா்த்தபோது, கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். இதையடுத்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பணப்பெட்டியில் வைத்திருந்த ரூ.5 ஆயிரம் ரொக்கம், ரூ.2 ஆயிரம் மதிப்புள்ள மளிகைப் பொருள்கள் மற்றும் சிகரெட் பாக்கெட்டுகள் திருடு போயிருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.
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