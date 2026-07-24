நீட் தோ்வு ரத்து என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, விழுப்புரத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். காவல் துறையினா் குண்டுகட்டாகவும், வலுகட்டாயமாகவும் தூக்கி கைது செய்யதாகக் கூறி, கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் தரையில் அமா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.
இரவில் விழித்திருப்போம். தேசத்தை விழித்தெழ செய்வோம்- நாடே விழித்தெழு என்ற முழக்கத்துடன் தமிழகம் முழுவதும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு போராட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
இதன்படி விழுப்புரத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் என்.சுப்பிரமணியன், இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சே.அறிவழகன், இந்திய மாணவா் சங்க மாவட்டச் செயலா் ஜீவானந்தம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் ஆா்.டி.முருகன், விவசாயத் தொழிலாளா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சுந்தரமூா்த்தி, மாதா் சங்க மாநிலக்குழு உறுப்பினா் கீதா, சிஐடியு மாவட்டச் செயலா் மூா்த்தி, மாவட்டத் தலைவா் சேகா், மாவட்ட துணைச் செயலா் முத்துக்குமரன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் நகராட்சித் திடல் பகுதியில் தரையில் அமா்ந்து போராட்டத்தைத் தொடங்கி, முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
இதைத்தொடா்ந்து சிறிது நேரம் கழித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களைக் கைது செய்யுமாறு விழுப்புரம் உள்கோட்ட டிஎஸ்பி சோமசுந்தரம் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து பாதுகாப்புப் பணியிலிருந்த போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களைக் கைது செய்யும் பணியைத் தொடங்கினா். அப்போது கட்சியினா் ஒத்துழைக்க மறுத்த நிலையில், அவா்களை குண்டுக் கட்டாக தூக்கிச் சென்று போலீஸாா் பேருந்தில் ஏற்றினா். மேலும், சிலரை வலுகட்டாயமாகவும் இழுத்துச் சென்றனா். இதற்கு கட்சியினா் எதிா்ப்பு தெரிவித்து, போலீஸாரைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா். தொடா்ந்து 25-க்கும் மேற்பட்டோரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களை அங்குள்ள திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனா்.
மாநிலச் செயலா் போராட்டம்: இந் நிலையில், போராட்டம் நடத்தியவா்களை வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்யப்பட்ட தகவலறிந்து, விழுப்புரத்தில் இருந்த கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம், விவசாய சங்க மாநிலத் தலைவா் ரவீந்திரன் மற்றும் நிா்வாகிகள் நகராட்சித் திடல் பகுதிக்கு வந்தனா். எந்த நேரத்தில் கட்சியினா் அமா்ந்து போராடினாா்கள் என போலீஸாரிடம் கேட்ட மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் உள்ளிட்டோா் தரையில் அமா்ந்து போராட்டத்தை தொடங்கினா். கைது செய்யப்பட்டவா்களை விடுவிக்கும் வரை தங்கள் போராட்டம் தொடரும் எனத் தெரிவித்து, முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
இதையடுத்து திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்தவா்களை விடுவித்த போலீஸாா், அவா்களை மீண்டும் நகராட்சித் திடல் பகுதிக்கு கொண்டு வந்து இரவு 8 மணிக்கு விட்டனா். இதைத்தொடா்ந்து அவா்கள் அனைவரும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகளுடன் இணைந்து மீண்டும் போராட்டத்தை தொடங்கி நடத்தினா். சிறிது நேரம் கழித்த பின்னா் பெ.சண்முகம் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனா்.
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