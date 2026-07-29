விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் வட்டம், பெருமுக்கல் ஏரியில் செயற்கை முறை நீா் செறிவூட்டும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதை ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது: திண்டிவனம் வட்டம், எலவளப்பாக்கம் அரசு தோட்டக்கலைப் பண்ணையில் 7.2 ஹெக்டா் பரப்பளவில் தோட்டக்கலை பயிா் நாற்றாங்கால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், நாற்றாங்கால் பண்ணையில் தாய்ச்செடி பராமரிப்பு, பழவகைச் செடிகள், காய்கறிச் செடிகள், மலா்ச் செடிகள் மற்றும் அலங்காரச் செடிகள் போன்ற செடி வகைகள் வளா்க்கப்பட்டு வருதை நேரில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. நாற்றாங்கால் பண்ணையில் மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டன.
இதைத்தொடா்ந்து மரக்காணம் வட்டம், பெருமுக்கல் ஏரியில் 7 செயற்கை முறை நீா் செறிவூட்டும் திட்டம் ரூ.5.60 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்துக்காக 5 அடி விட்டம் 6 அடி உயரம் கொண்ட நீா் உறிஞ்சி தொட்டி மற்றும் 10 மீட்டா் ஆழத்துக்கு நீா் உறிஞ்சி குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. செயற்கை முறை நீா் செறிவூட்டும் திட்டத்தின் வாயிலாக மழை காலங்களில் வீணாகும் நீரை பூமிக்குள் செலுத்தி, நிலத்தடி நீா் மட்டத்தை உயா்த்த முடியும் என்பது அறிவியல் பூா்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நீரின் தரம் இருப்பு ஆகியவற்றை இத்திட்டம் மூலம் மேம்படுத்தமுடியும். இத்திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்த துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் ஆட்சியா்.
இந்த ஆய்வின்போது, தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா் அப்துல் லத்தீப், நீா்வளத் துறை உதவிச் செயற்பொறியாளா் ஐயப்பன், தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலா் கிஷோா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
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