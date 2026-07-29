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விழுப்புரம்

சி.வி.சண்முகத்தால் 3 பேரவைத் தொகுதிகளில் அதிமுக தோல்வி: மாவட்டச் செயலா் குற்றச்சாட்டு

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகத்தால் 3 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் அதிமுக தோல்வியடைய நேரிட்டது என்று மாவட்டச் செயலா் இரா.பசுபதி குற்றஞ்சாட்டினாா்.

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விழுப்புரத்திலுள்ள மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பேட்டியளித்த மாவட்டச் செயலா் இரா.பசுபதி. உடன், கட்சி நிா்வாகிகள்.

Updated On :33 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகத்தால் 3 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் அதிமுக தோல்வியடைய நேரிட்டது என்று மாவட்டச் செயலா் இரா.பசுபதி குற்றஞ்சாட்டினாா்.

விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி:

விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுகவினா் மிகவும் எழுச்சியோடு பணியாற்றி வருகிறாா்கள். மாற்றுக் கட்சிகளைச் சோ்ந்தவா்கள் புதிதாக அதிமுகவில் இணைந்து வருகின்றனா். சென்னையில் நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்ட வாரியான ஆய்வுக் கூட்டத்திலும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் ஆயிரக்கணக்கில் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்று, எங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்தோம். இதை பொறுக்க முடியாமல் முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகம் தனது ஆதரவாளா்களைக் கொண்டு எங்கள் மீதும், பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதும் வீண்பழி சுமத்தி வருகிறாா்.

நான் அதிமுகவுக்கு விசுவாசியாகவும், உண்மையாகவும் இருந்து வருகிறேன். 15 ஆண்டு காலம் அமைச்சராக இருந்த சி.வி.சண்முகம் வசித்து வரும் பகுதிக்குள்பட்ட வாா்டில் அதிமுக இதுவரை வெற்றி பெற்றது கிடையாது. 2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் மயிலம் தொகுதியில் சி.வி.சண்முகம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக, திண்டிவனத்தில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு சரியாக வேலை பாா்க்கவில்லை. இதனால் வெற்றியை பறிகொடுத்துவிட்டாா்கள்.

திண்டிவனம், விழுப்புரம், வானூா் ஆகிய 3 தொகுதிகளும் சி.வி.சண்முகத்தால் அதிமுக தோல்வி அடைந்த தொகுதிகளாகும். ஆனால், அவா்கள் பொய்யான தகவலைப் பரப்பி வருகின்றனா். சி.வி.சண்முகத்தால் தோற்றுவிட்டு, அந்த வேட்பாளா்கள் கட்சித் தலைமை மீது குற்றம் சுமத்துகிறாா்கள். அனைத்துத் தொண்டா்களும் எங்கள் பக்கம் உள்ளனா். தொடா்ந்து வீண் பழி சுமத்திக் கொண்டிருந்தால் அதை வேடிக்கைப் பாா்த்துக் கொண்டிருக்கமாட்டோம் என்றாா் பசுபதி.

பேட்டியின் போது மாநில எம்.ஜி.ஆா். இளைஞரணி துணைச் செயலா் அற்புதவேல், நகரச் செயலா்கள் பா.செங்குட்டுவன், ஜி.கே.ராமதாஸ், மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவை துணைச் செயலா் திருப்பதி பாலாஜி, திண்டிவனம் நகரச் செயலா் மணிமாறன், ஒன்றியச் செயலா்கள் பாக்கியராஜ், வீராசம்பத் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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