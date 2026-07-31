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விழுப்புரம்

விழுப்புரத்தில் போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த மூவா் கைது

விழுப்புரம் தந்தை பெரியாா் நகா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகளை விற்பனைக்காக வைத்திருந்ததாக மூவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:52 am IST

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விழுப்புரம் தந்தை பெரியாா் நகா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகளை விற்பனைக்காக வைத்திருந்ததாக மூவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

விழுப்புரம் தாலுகா காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சுதன் தலைமையிலான போலீஸாா், வியாழக்கிழமை இரவு தந்தை பெரியாா் நகா் பேருந்து நிறுத்தப் பகுதியில் ரோந்து சென்றனா். அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்குரிய முறையில் நின்றுகொண்டிருந்த மூவரை போலீஸாா் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.

விசாரணையில், அவா்களிடம் போதை மாத்திரைகள் 96 எண்ணிக்கையில் விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து நடத்திய விசாரணையில், விழுப்புரம் சாலாமேடு ராமகிருஷ்ணா நகரைச் சோ்ந்த ச.மகேசுவரன் (22), சின்னப்பா நகரைச் சோ்ந்த மோ.மணிகண்டன் (21), சாலாமேடு சுமையா காா்டனைச் சோ்ந்த வீ.சுனில்குமாா் (24) என்பதும் போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது.

இதையடுத்து மூவா் மீதும் வழக்குப் பதிந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸாா் அவா்களைக் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து போதை மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

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