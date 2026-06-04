தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதியின் 103-ஆவது பிறந்தநாளை விழுப்புரம் மாவட்ட திமுகவினா் புதன்கிழமை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினா்.
விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் திருவெண்ணெய்நல்லூரிலுள்ள முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி சிலைக்கு, மாவட்டப் பொறுப்பாளரும், முன்னாள் எம்.பி.யுமான பொன்.கெளதமசிகாமணி மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினாா். இதைத் தொடா்ந்து நலிந்தோருக்கு நல உதவிகளை வழங்கினாா். பின்னா் தி.எடையாா் மற்றும் வளையாம்பட்டு கிராமங்களில் நடைபெற்ற பிறந்த நாள் விழாக்களிலும் மாவட்டப் பொறுப்பாளா் பொன்.கெளதமசிகாமணி பங்கேற்று, நல உதவிகளை வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து புதன்கிழமை பிற்பகலில் காணை கடைவீதியில் நடைபெற்ற கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்று, அவரது உருவப்படத்துக்கு தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் பொன்.கெளதமசிகாமணி மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தி, நலிந்தோருக்கு வேட்டி, சேலை உள்ளிட்ட நல உதவிகளையும், அன்னதானமும் வழங்கினாா்.
இந்த விழாக்களில் மாவட்டத் துணைச் செயலா் டி.என்.முருகன், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் செல்வராஜ், நகரச் செயலா் பூக்கடை கணேசன், ஒன்றியச் செயலா் பி.வி.ஆா்.சு.விசுவநாதன், பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் அஞ்சுகம், துணைத் தலைவா் ஜோதி, ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் கு.ஓம்சிவசக்திவேல், மாவட்ட அவைத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், ஒன்றியச் செயலா் கல்பட்டு வி.ராஜா, ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் நா.கலைச்செல்வி, மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் கே.சிவக்குமாா், பொதுக்குழு உறுப்பினா் காடுவெட்டி ஏழுமலை, திமுக நிா்வாகிகள் பழனி, அரங்கநாதன், வழக்குரைஞா் ஐயப்பன், கதிரவன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
விழுப்புரத்தில்: விழுப்புரம் கலைஞா் அறிவாலயம் முன் பகுதியிலுள்ள முன்னாள் முதல்வா்கள் அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோரது சிலைக்கு மத்திய மாவட்டப் பொறுப்பாளா் இரா. லட்சுமணன் மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து கட்சியினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இனிப்புகளை வழங்கியஅவா் நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினாா். இதில் வானூா் எம்எல்ஏ தி.கெளதம், நகரப் பொறுப்பாளா்கள் இரா.சக்கரை (மேற்கு), எஸ்.கே.வெற்றிவேல் (கிழக்கு), நகரச் செயலா் ஜெயமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
செஞ்சி: செஞ்சி கூட்டுச் சாலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு திமுக நகரச் செயலா் காா்த்திக் தலைமை வகித்தாா். செஞ்சி ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் ஆா்.விஜயகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செஞ்சி மஸ்தான், கருணாநிதியின் உருவ படத்துக்கு மாலை அணிவித்து, மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். செஞ்சி பேரூராட்சி மன்றத் தலைவா் மொக்தியாா் அலிமஸ்தான் ஏற்பாட்டில் நலிந்தோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.