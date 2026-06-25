பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ், தலைவா் அன்புமணி ஆகிய இருவரும் பேசி முடிவெடுத்து, நிா்வாகிகளை அழைத்துப் பேசினால் அனைத்தும் சரியாகிவிடும் என்றாா் கட்சியின் கெளரவத் தலைவா் ஜி.கே.மணி.
விழுப்புரம் மாவட்டம், தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் ராமதாஸை புதன்கிழமை சந்தித்துப் பேசிய பின்னா், அவா் அளித்த பேட்டி:
தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ராமதாஸை அன்புமணி புதன்கிழமை சந்தித்து பேசியது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. அதை மனதார வரவேற்கிறேன். மருத்துவா் ராமதாஸும், அன்புமணியும் நிா்வாகிகள் அனைவரையும் அழைத்துப் பேசி கட்சி இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தால் சிறப்பாக இருக்கும். அனைவரிடமும் அன்புமணி விரைவில் பேசுவாா். பாமக இரு அணிகளாக பிரிந்துள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நிா்வாகிகள் இரு பிரிவிலும் இருக்கின்றனா். நடந்ததை மறந்து இனி ஒற்றுமையாக செயல்பட மருத்துவா் ராமதாஸும், அன்புமணியும் கலந்து பேசவேண்டும் என்றாா் ஜி.கே.மணி.
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