விழுப்புரம்

கிணற்றில் காா் பாய்ந்து விபத்து: சென்னையைச் சோ்ந்த 4 போ் உயிரிழப்பு

செஞ்சி அருகே சாலையோர கிணற்றில் காா் பாய்ந்து நீரில் மூழ்கியதில், அதில் பயணம் செய்த சென்னையைச் சோ்ந்த 4 போ் பலி

திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் சென்றபோது வழக்குரைஞா் வினோத் தனது நண்பா்களுடன் எடுத்த தற்படம்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 9:07 pm

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே சாலையோர கிணற்றில் காா் பாய்ந்து நீரில் மூழ்கியதில், அதில் பயணம் செய்த சென்னையைச் சோ்ந்த 4 போ் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தனா்.

சென்னை கெருகம்பாக்கம் பகுதியை சோ்ந்தவா் சே.வினோத் (38), உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா். இவரது நண்பா்கள் மவுலிவாக்கத்தை சோ்ந்த கு.சேகா் (27), கொளப்பாக்கத்தை சோ்ந்த ஆ.ஜெயமுருகன் (42). இவா்கள் 3 பேரும் காரில் திங்கள்கிழமை இரவு சென்னையில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு கிரிவலத்துக்காக சென்றனா்.

காரை கெருகம்பாக்கத்தை சோ்ந்த ம.ராஜா (45) ஓட்டிச் சென்றாா். கிரிவலம் முடிந்த பின்னா் திருவண்ணாமலையில் இருந்து செஞ்சி வழியாக சென்னை திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா். செஞ்சி அருகேயுள்ள ஆலம்பூண்டி பகுதியில் வந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோரமுள்ள 50 அடி அளவுக்கு தண்ணீா் இருந்த கிணற்றில் பாய்ந்து, நீரில் மூழ்கியது.

தகவலறிந்த சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் மற்றும் செஞ்சி தீயணைப்புத் துறையினா் விரைந்து வந்து காரில் இருந்தவா்களை காப்பாற்ற முயன்றனா். இருந்தும் அவா்கள் காருக்குள் சிக்கிக் கொண்டதால், மீட்க இயலவில்லை. பின்னா் கிரேன் மூலம் தண்ணீரில் மூழ்கியிருந்த காரை மீட்டனா்.

காரில் வினோத்குமாா், சேகா், ராஜா ஆகிய மூன்று பேரின் சடலங்கள் மட்டுமே இருந்தது. இதையடுத்து தீயணைப்பு வீரா்கள் மீண்டும் தேடிப் பாா்த்து கிணற்றில் இருந்து ஜெயமுருகன் சடலத்தை மீட்டனா். பின்னா் 4 பேரின் உடல்களும் உடல்கூறாய்வுக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

கிணற்றில் மூழ்கிய காரை மீட்ட தியணைப்பு நிலைய வீரா்கள்

