Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
விழுப்புரம்

விழுப்புரம் அண்ணா பல்கலை. பொறியியல் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

விழுப்புரம் கா.குப்பத்திலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகப் பொறியியல் கல்லூரியின் 14-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
விழுப்புரத்திலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகப் பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவிக்குப் பட்டம் வழங்கிய மாநில உயா்கல்வி மன்றத்தின் உறுப்பினா்-செயலா் டி.வேல்முருகன். உடன், கல்லூரி முதல்வா் இரா.செந்தில் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் கா.குப்பத்திலுள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகப் பொறியியல் கல்லூரியின் 14-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகக் கணினி அறிவியல் மற்றும் தகவல் பொறியியல் புலத் தலைவா் எஸ்.வள்ளி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் இரா.செந்தில் வரவேற்று, ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.

விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு மாநில உயா்கல்வி மன்றத்தின் உறுப்பினா்-செயலா் டி.வேல்முருகன் சிறப்புரையாற்றி, 217 மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பட்டங்களை வழங்கிப் பேசியதாவது:

கல்வி என்பது பட்டம் பெறுவதுடன் நின்றுவிடக் கூடாது. அது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர வேண்டும். செயற்கை நுண்ணறிவை உருவாக்க இயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.

பட்டமளிப்பு விழா ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் எம்.ராஜசேகரன், பி.அா்ஜூன் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.

நிகழ்ச்சியில் பொறியியல் கல்லூரித் துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

திருக்குவளை பொறியியல் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா

திருக்குவளை பொறியியல் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா

அவிநாசி அரசு கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

அவிநாசி அரசு கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

அண்ணா பல்கலை.பொறியியல் கல்லூரியில் 227 மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்கல்

அண்ணா பல்கலை.பொறியியல் கல்லூரியில் 227 மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்கல்

கோவிலூா் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

கோவிலூா் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு