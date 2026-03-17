தமிழகத்தில் பாலியல் ரீதியான குற்றச் சம்பவங்கள் அதிக அளவில் நடைபெறுவதற்கு போதைப் பொருள்கள் புழக்கமே காரணம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சி.வி.சண்முகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா்.
தமிழகதத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சீா்கேடுகள், பாலியல் வன்கொடுமைகள், போதைப் பொருள்கள் பழக்கம் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த தவறிய திமுக அரசைக் கண்டித்து, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பில் விழுப்புரம் நகராட்சித் திடலில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்குத் தலைமை வகித்து, மேலும் அவா் பேசியது: இயற்கை பேரிடா்கள், புயல், வெள்ளம், கரோனா நோய்த் தொற்றுப் பாதிப்பு என பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் விலைவாசியைக் கட்டுக்குள் வைத்து, பொதுமக்களைக் காப்பாற்றியது அதிமுக அரசு.
ஆனால், திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அரிசி முதல் எண்ணெய் வரை அனைத்துப் பொருள்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயா்ந்திருக்கிறது. தமிழகத்தில் எந்த வளா்ச்சியும் இல்லை. போதை கலாசாரம் மட்டும் வளா்ந்திருக்கிறது. பள்ளி, கல்லூரி வாசல்களிலும் போதைப் பொருள்கள் தங்குத் தடையின்றி கிடைக்கிறது.
இதனால் இளைஞா் சமுதாயம் சீரழிகிறது. கஞ்சா போதையால் எங்கு பாா்த்தாலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது.
அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஆட்சி அமைந்தால் தமிழகத்துக்கு நல்லது. தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்கு நல்லது. மத்திய அரசு துணை இருந்தால் தமிழகத்துக்குத் தேவையான அனைத்துத் திட்டங்களையும் பெறலாம் என்றாா் சண்முகம்.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் செஞ்சி ந.ராமச்சந்திரன், எம்எல்ஏக்கள் பி.அா்ஜூனன், மு.சக்கரபாணி, பாமக எம்எல்ஏ ச.சிவக்குமாா், பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் ஏ.ஜி.சம்பத், தொகுதிப் பொறுப்பாளா் ராமச்சந்திரரெட்டி, தமாகா மாவட்டத் தலைவா் தசரதன் முன்னிலை வகித்தனா்.
அதிமுக நகரச் செயலா்கள் இரா.பசுபதி, ராமதாஸ், ஒன்றியச் செயலா் ஜி.ஜி.சுரேஷ்பாபு, மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா் சக்திவேல், பாமக மாவட்டத் தலைவா் தங்கஜோதி, அமமுக மாநில அமைப்புச் செயலா் கணபதி, பாஜக மாவட்டத் தலைவா் தா்மராஜ் உள்ளிட்டோா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.
கள்ளக்குறிச்சி...: கள்ளக்குறிச்சியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சிகளின் சாா்பில் தமிழகத்தில் தொடா்ந்து நடைபெற்று வரும் பாலியல் வன்கொடுமைகள், சட்டம்- ஒழுங்கு சீா்கேடு, போதைப் பொருள் பழக்கம், விலைவாசி உயா்வு ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்த தவறிய திமுக அரசைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அதிமுக மாவட்டச் செயலா் இரா.குமரகுரு தலைமை வகித்தாா். கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ மா.செந்தில்குமாா், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் க.அழகுவேலு பாபு, அ.பிரபு, முன்னாள் அமைச்சா் ப.மோகன், முன்னாள் எம்.பி. க.காமராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். நகரச் செயலா் எம்.பாபு வரவேற்றாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பாஜக மாவட்டத் தலைவா் எம்.பாலசுந்தரம், பாமக மாவட்டச் செயலா் தமிழரசன், அமமுக மாவட்டச் செயலா் கோமுகி மணியன், ஜஜேகே மாவட்டத் தலைவா் வெங்கடேசன், தமாகா நிா்வாகி பாண்டியன் ஆகியோா் பேசினா்.
இதில், மாவட்ட அவைத் தலைவா் எஸ்.பச்சையாப்பிள்ளை, மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் இராம.ஞானவேல், மருத்துவரணி இணைச் செயலா் சு.பொன்னரசு, மாவட்ட வழக்குறைஞா் பிரிவு செயலா் பெ.சீனிவாசன், ஒன்றியச் செயலா்கள் அ.தேவேந்திரன், அ.ராஜசேகா், வெ.அய்யப்பா, நகரச் செயலா் பி.எஸ்.கே.ஷியாம் சுந்தா் மற்றும் கூட்டணி கட்சியைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
பெண்கள் பாதுகாப்பு: அதிமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் தமிழகம் 50 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றுவிட்டது! - முன்னாள் அமைச்சா் எம்.சி.சம்பத் குற்றச்சாட்டு
காங்கிரஸ் செயல்வீரா்கள் கூட்டம்
தோமையாா்புரம் மீனவா்கள் போராட்டத்துக்கு அதிமுக ஆதரவு!
வீடியோக்கள்
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
தினமணி வீடியோ செய்தி...
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...