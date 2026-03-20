Dinamani
விழுப்புரம்

திண்டிவனத்தில் மசூதி அருகேயுள்ள வாக்குச்சாவடிகளை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற கோரிக்கை

Updated On :19 மார்ச் 2026, 11:24 pm

திண்டிவனத்தில் மசூதி அருகேயுள்ள வாக்குச்சாவடியை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, இஸ்லாமிய அமைப்பினா்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினா் திண்டிவனம் சாா் ஆட்சியருக்கு வியாழக்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

இது குறித்து, திண்டிவனம் 6-ஆவது வாா்டு நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஏ.ஷேக் தில்ஷாத் பேகம் மற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்பினா், அரசியல் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள், திண்டிவனம் சாா்-ஆட்சியா் அ.ல. ஆகாஷுக்கு வியாழக்கிழமை அளித்துள்ள மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது :

திண்டிவனம் நகரம் , ரோஷணை பகுதியில் மசூதி அருகே (பூத்-100) வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்ட இடம் இஸ்லாமியா்கள் அடா்த்தியாக வாழக்கூடிய பகுதி என்பதுடன், அடிக்கடி தொழுகை நடைபெறும் இடம் என்பதால் சட்டம், ஒழுங்கு பிரச்னைகள், அசாம்பாவிதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

அரசியல் கட்சியினா்களுக்கும் , வாக்காளா்களுக்கும் பல்வேறு வகையில் அசௌகரியங்கள் ஏற்படும். எனவே பாதுகாப்பு கருதியும் வாக்குப் பதிவு சமுகமாக நடைபெறவும் ஏதுவாக மசூதி அருகே அமைந்துள்ள வாக்குச் சாவடியை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவதற்கு சாா்-ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

திமுகவைச் சோ்ந்த அப்சா் பேக், ஏழுமலை, பாமகவைச் சோ்ந்த சௌந்தா், வழக்குரைஞா் விஜயகுமாா் மற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்பினா் அளித்த இந்த மனுவை சாா் ஆட்சியரகத்தில் பணியிலிருந்த அலுவலா் பெற்றுக் கொண்டாா்.

உழவன், மங்களூா் விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் திண்டிவனத்தில் நின்றுசெல்லும்

உழவன், மங்களூா் விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் திண்டிவனத்தில் நின்றுசெல்லும்

வரும் பேரவைத் தோ்தலில் எதிரிகளையும், துரோகிகளையும் வீழ்த்துவோம்: வி.கே.சசிகலா

வரும் பேரவைத் தோ்தலில் எதிரிகளையும், துரோகிகளையும் வீழ்த்துவோம்: வி.கே.சசிகலா

பயணிகள் நிழல்குடையை மீட்கக் கோரிக்கை

பயணிகள் நிழல்குடையை மீட்கக் கோரிக்கை

திண்டிவனம் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு இந்திரா காந்தி பெயா்: சி.வி.சண்முகம் வலியுறுத்தல்

திண்டிவனம் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு இந்திரா காந்தி பெயா்: சி.வி.சண்முகம் வலியுறுத்தல்

