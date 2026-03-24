கல்லூரி மாணவி விஷமருந்தி தற்கொலை
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே உடல்நலக்குறைவால் மனமுடைந்த கல்லூரி மாணவி விஷமருந்தி தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
திண்டிவனம் வட்டம், கோவடி மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கெஜமூா்த்தி மகள் ஜெயஸ்ரீ(20). இவா் திண்டிவனம் அருகேயுள்ள தனியாா் கல்லூரியில் பி.எஸ்.சி கணினி அறிவியல் பாடப்பிரிவில் 3-ஆம் ஆண்டில் பயின்று வந்தாா்.
ஜெயஸ்ரீக்கு சீறுநீரக கோளாறு இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அவதிப்பட்டு வந்த அவா் கடந்த 20-ஆம் தேதி களைக்கொல்லி மருந்தை உட்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றாா். இதையடுத்து ஜெயஸ்ரீயை விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து கிளியனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
