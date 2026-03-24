விழுப்புரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: போலீஸாா் சோதனை
விழுப்புரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை வெடிகுண்டு சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீஸாா்.
விழுப்புரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை வெடிகுண்டு சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீஸாா்.
விழுப்புரம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட நிலையில், சோதனைக்குப் பின்னா் அது புரளிஎனத் தெரியவந்தது.
விழுப்புரம் ஆட்சியா் பெருந்திட்ட வளாகத்தில், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை வந்த மின்னஞ்சலில், அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அது விரைவில் வெடிக்கும். எனவே, அலுவலா்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததாம்.
இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் (பொ) ஆா்.என்.சரவணன், இதுகுறித்து விழுப்புரம் எஸ்.பி. அலுவலகத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து எஸ்.பி. வி.வி.சாய் பிரனித் உத்தரவின்பேரில் போலீஸாா் அங்கு சென்று அலுவலகத்தில் பணியிலிருந்த ஊழியா்கள் மற்றும் ஓட்டுனா் உரிமம் பெறுதல் மற்றும் புதுப்பித்தல் சேவைகளுக்காக அலுவலகத்துக்கு வந்து காத்திருந்த அனைவரையும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினா்.
பின்னா், வெடிகுண்டு கண்டறியும் சிறப்புப் பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் வெங்கடேசன் தலைமையிலான போலீஸாா் மெட்டல் டிடெக்டா் மூலம் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலவலா் அறை, மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அறைகள், அலுவலக அறைகள், பதிவேடுகள் வைப்பறை மற்றும் வளாகப் பகுதிகளில் சோதனை மேற்கொண்டனா். சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்த இந்தச் சோதனையில் வெடிகுண்டு ஏதும் சிக்கவில்லை. இதையடுத்து போலீஸாா் வெடிகுண்டு மிரட்டல் தகவல் புரளி எனத் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து, விழுப்புரம் மாவட்ட போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
