Dinamani
ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்ஈரானுக்கு அமெரிக்கா அமைதித் தூது- 15 அம்ச போா் நிறுத்தத்துக்கு ஈரான் பதில் நிபந்தனை பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு போதிய அளவு கையிருப்பு- அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய அரசு உறுதி பிஎன்ஜி-க்கு மாற மறுத்தால் எல்பிஜி விநியோகம் நிறுத்தம் - மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு ஜப்பானில் சீன தூதரகத்துக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த ராணுவ வீரா்
/
விழுப்புரம்

செஞ்சி தொகுதியில் மீண்டும் பாமக போட்டி

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் போட்டியிட மீண்டும் பாமகவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாமக தலைவர் அன்புமணி

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:22 am

தினமணி செய்திச் சேவை

2001 தொகுதி மறு சீரமைப்புக்கு பிறகு 2006 தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் வே.கண்ணன் வெற்றி பெற்றாா். 2011-இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் பாமக வேட்பாளா் அ.கணேஷ்குமாா் தேமுதிகவை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றாா்.

2016-இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் அதிமுக, திமுக நேரிடையாக களத்தில் இறங்கியது. இதில் திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி மஸ்தான் வெற்றி பெற்றாா். 2021-இல் நடைபெற்ற தோ்தலில் மீண்டும் திமுக கூட்டணியில் செஞ்சி மஸ்தான் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டாா். அதிமுக கூட்டணியில் பாமக வேட்பாளராக ராஜேந்திரன் போட்டியிட்டாா். இதில் திமுக வேட்பாளா் செஞ்சி மஸ்தான் தொடா்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றாா்.

2026- சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுகவுக்கு செஞ்சி தொகுதி ஒதுக்கப்படும் என்ற நிலையில், மீண்டும் வழக்கம்போல் கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

கூட்டணிக்காகவே செஞ்சி தொகுதியை அதிமுக பயன்படுத்தி வருவதாக அதிமுக தொண்டா்கள் தெரிவித்தனா். மேலும், அதிமுகவில் செல்வாக்கு மிக்க மற்றும் பணபலத்துடன் கூடிய செல்வந்தா்கள் யாரும் இல்லை. தற்போது செஞ்சியில் இளைஞா்கள்தான் அதிமுகவை வழி நடத்துகின்றனா்.

இதுவரை வென்ற கட்சிகள்: செஞ்சி தொகுதியியில் இதுவரை நடைபெற்ற தோ்தல்களில் திமுக 9 முறை வென்றுள்ளது. இதில் அதிக பட்சமாக செஞ்சி ராமச்சந்திரன் மூன்று முறையும், தற்போதைய எம்எல்ஏ செஞ்சி மஸ்தான் தொடா்ந்து இரண்டு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.

காங்கிரஸ் கட்சியை சோ்ந்த வெவ்வேறு வேட்பாளா்கள் மூன்று முறை வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.

1977-இல் இருந்து எம்ஜிஆா் ஆட்சி காலத்தில் மூன்று முறை ெஞ்சியில் அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. எம்ஜிஆா் இருக்கும் வரை செஞ்சியில் அதிமுக வெற்றி பெறவில்லை. பின்னா் அதிமுக பொதுச்செயலராக ஜெயலலிதா வந்த பிறகுதான் 2001-இல் வெ.ஏழுமலை வெற்றி பெற்றாா்.

நான்கு முனைப் போட்டி!

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு