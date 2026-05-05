விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் தி.கெளதம் வெற்றி பெற்றாா். இதன் மூலம் அதிமுக வசமிருந்த தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்றி சாதனைப் படைத்துள்ளது திமுக.
வானூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் தி.கெளதம், அதிமுக சாா்பில் பி.முருகன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் பி. சுரேஷ், நாதக சாா்பில் பா.கரிகாலன், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் சாா்பில் மு.விநாயகமூா்த்தி மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் 8 போ் என மொத்தம் 15 போ் களத்தில் இருந்தனா்.
வானூா் (தனி) தொகுதியில் 1,02,719 ஆண் வாக்காளா்களும், 1,07,089 பெண் வாக்காளா்களும், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவா்களும் என மொத்தம் 2,09,824 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றிருந்தனா். இவா்களில் 92,693 ஆண் வாக்காளா்கள், 98,333 பெண் வாக்காளா்கள், 9 மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் என மொத்தம் 1,91,035 வாக்குகள் பதிவாகின. இது 91.05 சதவீத வாக்குகளாகும். இந்த நிலையில் 1,677 தபால் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில் மொத்தமாக 1,92,712 வாக்குகள் பதிவானதாக தோ்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.
இதைத்தொடா்ந்து விழுப்புரம் அறிஞா் அண்ணா அரசுக் கலைக் கல்லூரி வளாகத்திலுள்ள பாதுகாப்பு அறையில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. தொடா்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை நாளான திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கைத் தொடங்கியது. முதல் சுற்றில் திமுக வேட்பாளா் கெளதமும், இரண்டாம், மூன்றாம் சுற்றுகளில் அதிமுக வேட்பாளா் முருகனும் முன்னிலைப் பெற்றனா். இதைத் தொடா்ந்து நான்காவது சுற்றில் முன்னிலை பெறத் தொடங்கிய திமுக வேட்பாளா் கெளதம், கடைசி சுற்று வரை தொடா்ந்து முன்னிலையிலேயே இருந்து வந்தாா். அதே நேரத்தில் ஆறாவது சுற்றிலிருந்து அதிமுக வேட்பாளரை பின்னுக்குத் தள்ளி, தவெக வேட்பாளா் பி.சுரேஷ் இரண்டாமிடத்திலேயே இருந்து வந்தாா்.
எனினும் 21 சுற்றுகள் முடிவில் திமுக வேட்பாளா் தி.கெளதம் தன்னை பின்தொடா்ந்து வந்த தவெக வேட்பாளா் பி.சுரேஷை 7,034 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றாா். திமுக வேட்பாளா் தி.கெளதம் 68,873 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் பி.சுரேஷ் 61,839 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் முருகன் 54,193 வாக்குகளும், நாதகவின் பா.கரிகாலன் 4,697 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
ஊத்தங்கரை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி
பெரம்பலூா் தொகுதியில் தவெக வெற்றி
ஆம்பூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் ஹாட்ரிக் வெற்றி!
வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு