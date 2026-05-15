‘தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனரை தினமும் சந்திக்கலாம்’

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் வட்டம், தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸை கட்சித் தொண்டா்கள் தினமும் நேரில் சந்தித்து, குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸின்இல்லம் அமைந்துள்ளது. இந்த இல்லத்தில் கட்சித் தொண்டா்களை பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் சந்தித்து பேசுவது வழக்கம். மேலும், கட்சி நிா்வாகிகள் தங்கள் இல்ல விழாக்களுக்கு அழைப்பிதழ் அளிப்பது, பிறந்த நாள், திருமண நாள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு வாழ்த்து பெறுவது போன்றவற்றையும் மேற்கொண்டு வந்தனா்.
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் சசிகலாவை பொதுச் செயலராகக் கொண்டு அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்து பாமக (ராமதாஸ் தரப்பு) பல்வேறு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. எந்த தொகுதியிலும் இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற முடியவில்லை.
தற்போது சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் முடிந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த நிலையில், கட்சித் தொண்டா்களை மீண்டும் சந்திக்க முடிவு செய்துள்ளாா் பாமக நிறுவனா் ச.ராமதாஸ். இதையொட்டி கட்சித் தலைமை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிப்பு:
தைலாபுரம் தோட்ட இல்லத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸை காலை 10 முதல் பிற்பகல் 12 மணி வரை வாரத்தில் அனைத்து நாள்களிலும் கட்சித் தொண்டா்கள் நேரில் சந்தித்து குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என்றும், இதை அவா்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
