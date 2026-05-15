Dinamani
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! கேள்விக்குறியாகும் சாமானிய மக்கள் வாழ்வாதாரம்: ஸ்டாலின் தேர்தல் புகார்கள்! வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும்: அர்ச்சனா பட்நாயக்‘நீட்’ வினாத்தாள் விவகாரம்: புணேவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் கைது பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் திரும்ப பெறுக.! - முதல்வர் விஜய்வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை தொடக்கம்! முக்கிய மாற்றங்கள்!அக்னி வீரர் பொதுத் தேர்வுக்கான அனுமதி அட்டை வெளியீடு!
/
விழுப்புரம்

‘தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனரை தினமும் சந்திக்கலாம்’

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் வட்டம், தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸை கட்சித் தொண்டா்கள் தினமும் நேரில் சந்தித்து, குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ். - பிடிஐ.

Updated On :19 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் வட்டம், தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸை கட்சித் தொண்டா்கள் தினமும் நேரில் சந்தித்து, குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸின்இல்லம் அமைந்துள்ளது. இந்த இல்லத்தில் கட்சித் தொண்டா்களை பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் சந்தித்து பேசுவது வழக்கம். மேலும், கட்சி நிா்வாகிகள் தங்கள் இல்ல விழாக்களுக்கு அழைப்பிதழ் அளிப்பது, பிறந்த நாள், திருமண நாள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு வாழ்த்து பெறுவது போன்றவற்றையும் மேற்கொண்டு வந்தனா்.

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் சசிகலாவை பொதுச் செயலராகக் கொண்டு அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைத்து பாமக (ராமதாஸ் தரப்பு) பல்வேறு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. எந்த தொகுதியிலும் இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற முடியவில்லை.

தற்போது சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் முடிந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த நிலையில், கட்சித் தொண்டா்களை மீண்டும் சந்திக்க முடிவு செய்துள்ளாா் பாமக நிறுவனா் ச.ராமதாஸ். இதையொட்டி கட்சித் தலைமை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிப்பு:

தைலாபுரம் தோட்ட இல்லத்தில் பாமக நிறுவனா் மருத்துவா் ச.ராமதாஸை காலை 10 முதல் பிற்பகல் 12 மணி வரை வாரத்தில் அனைத்து நாள்களிலும் கட்சித் தொண்டா்கள் நேரில் சந்தித்து குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என்றும், இதை அவா்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

ராமதாஸ் புகைப்படம் பயன்படுத்த அன்புமணி தரப்புக்கு தடை

ராமதாஸ் புகைப்படம் பயன்படுத்த அன்புமணி தரப்புக்கு தடை

சேலத்தில் பிரசாரத்தில் பங்கேற்ற ராமதாஸ் மேடையில் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு

சேலத்தில் பிரசாரத்தில் பங்கேற்ற ராமதாஸ் மேடையில் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு

மாம்பழம் சின்னம் விவகாரம்: ராமதாஸ் தரப்பு உயா்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

மாம்பழம் சின்னம் விவகாரம்: ராமதாஸ் தரப்பு உயா்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு

ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக நிர்வாகக் குழுக் கூட்டம்!

ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக நிர்வாகக் குழுக் கூட்டம்!

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
வீடியோக்கள்

Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு