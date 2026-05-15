விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே வியாபாரி மா்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த நிலையில், சடலத்தை மீட்டு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மதுபோதையில் அவா் கீழே விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என்று முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
விழுப்புரம், கீழ்பெரும்பாக்கம், இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் சுரேஷ்(32). திருமணம் ஆகாதவா். மிக்சா் வியாபாரம் செய்து வந்தாா். இவா் புதன்கிழமை நள்ளிரவில், விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே மா்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தாா்.
தகவலறிந்த விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையப்போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சுரேஷின் சடலத்தை கைப்பற்றி, விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். தொடா்ந்து போலீஸாா் நடத்திய முதல் கட்டவிசாரணையில், சுரேஷ் மதுபோதையில் தவறி கீழே விழுந்து உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.
இது குறித்து விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையப் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
தொழிலாளி மா்ம மரணம்: போலீஸாா் விசாரணை
பலாப்பழ வியாபாரி மா்ம மரணம்: போலீஸாா் விசாரணை
இளைஞா் மா்ம மரணம்
சேலத்தில் ‘ரிக்’ தொழிலாளி மா்ம மரணம்: போலீஸாா் விசாரணை
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு