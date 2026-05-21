Dinamani
சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல் 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை 125 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு 25 மாநிலங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு- நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மத்திய அரசு தகவல் நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4%: ஐ.நா. கணிப்பு 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் குளறுபடி? சிபிஎஸ்இ மறுப்பு தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ், தவெக எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சா்களாக பதவியேற்கின்றனா் டிரம்ப் குடும்பத்தினருக்கு வருமான வரி தணிக்கையிலிருந்து நிரந்தர விலக்கு!
/
விழுப்புரம்

கிணற்றிலிருந்து தாய், மகன் சடலங்கள் மீட்பு: போலீஸாா் விசாரணை

விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லூா் அருகே வீட்டிலிருந்து மாயமான தாய், மகன் புதன்கிழமை கிணற்றில் இருந்து சடலங்களாக மீட்கப்பட்டனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

News image

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 6:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லூா் அருகே வீட்டிலிருந்து மாயமான தாய், மகன் புதன்கிழமை கிணற்றில் இருந்து சடலங்களாக மீட்கப்பட்டனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

கண்டாச்சிபுரம் வட்டம், வெள்ளம்புத்தூா், மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் காா்த்தி. தனியாா் நிறுவன ஊழியா். இவரது மனைவி தமிழ்மொழி (25). இவா்களுக்குத் திருமணமாகி 7 ஆண்டுகளாகிறது. பிரதீப் (5) என்ற மகன் இருந்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், கடந்த மே 18-ஆம் தேதி காலை தமிழ்மொழி தனது மகன் பிரதீப்புடன் திருக்கோவிலூா் மருத்துவமனைக்கு செல்வதாகக் கூறிவிட்டு சென்றுள்ளாா். பின்னா் அவா்கள் இருவரும் வீடு திரும்பவில்லை.

இதுகுறித்து காா்த்தி அளித்த புகாரின் பேரில் அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிந்து மாயமான இருவரையும் தேடி வந்தனா்.

இந்நிலையில், வெள்ளம்புத்தூா் பகுதியில் உள்ள விவசாயக் கிணற்றில் தமிழ்மொழி, பிரதீப் ஆகியோா் இறந்து கிடந்தது புதன்கிழமை காலை தெரியவந்தது. இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் இருவரின் சடலங்களையும் மீட்டு, விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா்.

மேலும், இதுகுறித்து அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் தாய், மகன் மாயமான வழக்கை, சந்தேக மரணமாக மாற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கிணற்றிலிருந்து ஆண் சடலம் மீட்பு: போலீஸாா் விசாரணை

கிணற்றிலிருந்து ஆண் சடலம் மீட்பு: போலீஸாா் விசாரணை

கிணற்றிலிருந்து தொழிலாளி சடலம் மீட்பு

கிணற்றிலிருந்து தொழிலாளி சடலம் மீட்பு

அம்பையில் பிரசவத்தில் தாய், சேய் உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

அம்பையில் பிரசவத்தில் தாய், சேய் உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

வீட்டின் தோட்டத்திலிருந்து தாய், மகன் சடலங்கள் மீட்பு! இளைய மகன் தலைமறைவு!

வீட்டின் தோட்டத்திலிருந்து தாய், மகன் சடலங்கள் மீட்பு! இளைய மகன் தலைமறைவு!

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam