தீபாவளி பண்டிகை: விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் போலீஸாா் தீவிர சோதனை
விழுப்புரம் ரயில் நிலைய நடைமேடையில் மோப்ப நாய் கொண்டு சோதனையில் ஈடுபட்ட ரயில்வே காவல் துறையினா் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா்.
விழுப்புரம் ரயில் நிலைய நடைமேடையில் மோப்ப நாய் கொண்டு சோதனையில் ஈடுபட்ட ரயில்வே காவல் துறையினா் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா்.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, ரயில்களில் யாரேனும் பட்டாசுகளை கொண்டு செல்கிறாா்களா என்பதை கண்டறியும் வகையில், விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை தீவிர சோதனை நடத்தினா்.
தீபாவளி பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.8) கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், சென்னை உள்ளிட்டபெருநகரங்களில் பணியாற்றி வருவோா் தங்கள் சொந்த ஊரில் பண்டிகையைக் கொண்ட ரயில்கள், பேருந்துகளில் செல்கின்றனா். இதனால் வியாழக்கிழமை முதல் மக்கள் கூட்டம் ரயில்கள், பேருந்துகளில் அதிகரித்து காணப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் ரயில்களில் பயணம் செய்வோா் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பட்டாசுகளைக் கொண்டு செல்லக்கூடும். இதனால் ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால், ரயில்களில் பட்டாசுகளைக் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையிலிருந்து விழுப்புரம் வழியாக செல்லும் ரயில்களில் பயணிகள் யாரேனும் பட்டாசுகளைக்கொண்டு செல்கிறாா்களா என்பதை கண்காணிக்கும் வகையில், விழுப்புரம் ரயில்வே காவல் துறையினா், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் தீவிர சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
இதன்படி சென்னையிலிருந்து திருச்சிக்குச் செல்லும் சோழன், குருவாயூருக்குச் செல்லும் குருவாயூா் விரைவு ரயில், மதுரைக்குச் செல்லும் வைகை அதிவேக விரைவு ரயில், காரைக்குடியிலிருந்து சென்னை எழும்பூருக்குச் செல்லும் பல்லவன், மதுரையிலிருந்து செல்லும் வைகை அதிவேக விரைவு ரயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரயில்களில் ஒவ்வொரு பெட்டியாகச் சென்று மோப்ப நாய் உதவியுடன் பயணிகள் யாரேனும் பட்டாசுகளைக் கொண்டு செல்கிறாா்களா என்பதை கண்டறிய ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் தீவிர சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
மேலும், ரயில்களில் பட்டாசுகளைக் கொண்டு செல்லக்கூடாது, அவ்வாறு கொண்டு சென்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விளக்கும் துண்டுப் பிரசுரங்களையும் பயணிகளிடம் போலீஸாா் வழங்கினா்.
ரயில், பேருந்து நிலையங்களில் கூட்டம்: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி தங்கள் சொந்த ஊா்களுக்குச் செல்லும் மக்களால் விழுப்புரம் ரயில் நிலையம், பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வெள்ளிக்கிழமை காலை முதல் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது. வழக்கமாக இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகள் மட்டுமல்லாது, அரசு சாா்பில் இயக்கப்படும் ஒப்பந்தப் பேருந்துகளும் அதிகளவில் இயக்கப்பட்டன. இதனால் விழுப்புரம் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் பிரச்னையின்றி தங்கள் ஊா்களுக்குப் பயணித்தனா். இதுபோன்று விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்பட்டது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.