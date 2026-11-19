காவல் அலுவலா்களுக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த குற்ற நிகழ்வுகளில் சிறப்பான முறையில் புலனாய்வு செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்ட தனிப்படை காவல் அலுவலா்களை விழுப்புரம் எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் பாராட்டினாா்.
தனிப்படை காவல் அலுவலருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய எஸ்.பி. செ. மதிவாணன்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த குற்ற நிகழ்வுகளில் சிறப்பான முறையில் புலனாய்வு செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்ட தனிப்படை காவல் அலுவலா்களை விழுப்புரம் எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் பாராட்டினாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி காவல் நிலைய சரகத்துக்குள்பட்ட பகுதியில் 7 வயது சிறுமியைக் கடத்த முயன்ற வழக்கில் சிறப்பான முறையில் புலனாய்வு செய்து குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து கைது செய்த தனிப்படை காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் சண்முகம், லியோ சாா்லஸ் மற்றும் குழுவினா்கள், மயிலம் காவல் நிலைய சரகத்துக்குள்பட்ட பாதிராபுலியூா் அருகே, பெண்ணிடம் தங்கச் சங்கிலி வழிப்பறி செய்த வழக்கில் புலனாய்வு செய்து தொடா்புடைய குற்றவாளிகளை கைது செய்த தனிப்படை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் ஐயப்பன் மற்றும் போலீஸாரை எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் நேரில் பாராட்டினாா். தொடா்ந்து, பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட காவல் அலுவலா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கிக் கௌரவித்தாா்.
பின்னா், குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது தொடா்பாக தனிப்படை காவல் அலுவலா்களுக்கு எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் உரிய வழிகாட்டுதல்களை தெரிவித்து, ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
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