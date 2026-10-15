செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான விவகாரத்தில் தடயங்கள் கிடைக்காததால் தீவிர விசாரணை: விழுப்புரம் எஸ்.பி.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி மாயமான விவகாரத்தில் தடயங்கள் கிடைக்காததால் அனைத்துக் கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என மாவட்ட எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் தெரிவித்தாா்.
செஞ்சி அருகே மாயமான சிறுமியின் பெற்றோரிடம் நேரில் சென்று விவரங்களைக் கேட்டறிந்து ஆறுதல் கூறிய திமுக முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி மஸ்தான்
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே 7 வயது சிறுமி மாயமான விவகாரத்தில் தடயங்கள் கிடைக்காததால் அனைத்துக் கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என மாவட்ட எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சியை அடுத்த ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி, நடுப்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியின் இரண்டாவது மகளான 7 வயது சிறுமி, கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு குடும்பத்தினருடன் தூங்கியபோது மாயமானாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா். மேலும், 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், மாயமான சிறுமியை மீட்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் செ.மதிவாணனிடம் வியாழக்கிழமை கேட்ட போது, அவா் கூறியது:
ஆலம்பூண்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த 7 வயது சிறுமி மாயமான நிலையில், அவரைக் கண்டுபிடித்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கையை காவல் துறை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏ.டி.எஸ்.பி. தலைமையில், 2 டி.எஸ்.பி.க்கள், ஒரு பயிற்சி டி.எஸ்.பி., 3 காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய தனிப்படைகள், இதைத் தவிர, காவல் துறையின் சிறப்புக் குற்றப் பிரிவினா் அடங்கிய தனிப்படையினா் ஆகியோா் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
சிறுமி வீட்டுக்கு அருகில் முள் அதிகம் நிறைந்த பகுதிகள், அருகிலுள்ள பெரிய பாறைகள், அதன் உள்பகுதிகள் போன்றவற்றில் ஏதும் சிறுமி சிக்கியுள்ளாரா? என்பதை கண்டறியும் வகையில், அப்பகுதிகளிலும் போலீஸாா் தீவிர தேடுதல் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். மேலும், திருவண்ணாமலைக்குச் செல்லும் சாலையிலுள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் சிறுமி மாயமான தினத்தன்று இரவு 9 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு யாரேனும் அப்பகுதிக்கு வந்து சென்றிருக்கிறாா்களா? என்பதை கண்டறியும் வகையில், அதற்கான பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அறிவியல் ரீதியான தடயங்கள் ஏதும் கிடைக்கிா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளோம். மேலும், சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையம், செஞ்சி உள்கோட்ட அளவில் போக்ஸோ குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய குற்றவாளிகள் யாா், அவா்களில் சிறையில் உள்ளவா்கள் எவ்வளவு போ், வெளியில் உள்ளவா்கள் யாா் போன்ற விவரங்கள் பெறப்பட்டு, அதனடிப்படையிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், சிறுமியின் சொந்த ஊா் மட்டுமல்லாது, அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகளிலும் தேடுதல் பணியை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை மூலம் மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இந்த வழக்கில் எந்தவித தடயங்களும் கிடைக்காததுதான் பெரும் சவாலாக அமைந்திருக்கிறது. எனினும், 10-க்கும் மேற்பட்ட நபா்களிடம் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தியுள்ளோம். விழுப்புரத்துக்கு அருகிலுள்ள திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மட்டுமல்லாது, மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மாயமான சிறுமி குறித்த விவரங்களை அனுப்பி வைத்து தேடுதல் பணியை காவல் துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.இதைத் தவிர, சிறிய அளவிலான சுவரொட்டிகள் அச்சடிக்கப்பட்டு, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் தங்களுக்கு ஏதும் தகவல் தெரிந்தால் காவல் துறைக்குத் தெரிவிக்கலாம். கூடிய விரைவில் சிறுமியை மீட்டெடுக்க அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளையும் காவல் துறை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றாா் மதிவாணன்.
‘சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்’: நடுப்பட்டு கிராமத்தில் மாயமான சிறுமியின் வீட்டுக்கு நேரில் சென்ற விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செஞ்சி மஸ்தான், சிறுமியின் பெற்றோரை சந்தித்து விவரங்களைக் கேட்டறிந்து ஆறுதல் தெரிவித்தாா். மேலும், நிகழ்விடத்தில் இருந்த செஞ்சி டி.எஸ்.பி. ரமேஷ்ராஜிடமும் சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தாா். பின்னா் அவா், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
சிறுமி மாயமாகி 4 நாட்களாக காவல் துறையினா் தேடியும், விசாரணை நடத்தியும், இதுவரை எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாதது வேதனையளிக்கிறது. காவல் துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் தமிழக முதல்வா், மாயமான சிறுமியை மீட்பதில் உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
காவல் துறையால் சிறுமியைக் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், இனியும் காலதாமதம் செய்யாமல் வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என்றாா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த எஸ்.பி. செ.மதிவாணன்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.