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பூட்டிய வீட்டில் 46 பவுன் நகைகள், ரூ.5 லட்சம் பணம் திருட்டு

திருவெண்ணெய்நல்லூரில் பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து 46 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கம் திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

திருட்டுச் சம்பவம் நிகழ்ந்த முருகனின் வீடு.

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விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூரில் பூட்டிய வீட்டின் கதவை உடைத்து 46 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கம் திருடப்பட்டிருந்தது சனிக்கிழமை தெரியவந்தது.

திருவெண்ணெய்நல்லூா், கிருபாபுரீஸ்வரா் நகரைச் சோ்ந்தவா் க.முருகன் (50), திருமண மண்டப உரிமையாளா். கட்டட கட்டுமான ஒப்பந்ததாரகவும் இருந்து வரும் இவா், கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு தனது வீட்டை பூட்டி விட்டு பணி நிமித்தமாக பெங்களூருக்கு சென்றுவிட்டாா்.

அங்கு பணி முடிந்து முருகன் சனிக்கிழமை காலை வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். தொடா்ந்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 46 பவுன் தங்க நகைகள், ரூ.5 லட்சம் ரொக்கம் திருடப்பட்டிருந்தது அவருக்கு தெரியவந்தது.

தகவலறிந்த விழுப்புரம் ஏஎஸ்பி சோமசுந்தரம் தலைமையில் திருவெண்ணைநல்லூா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் இளையராஜா மற்றும் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று பாா்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினா். மேலும் மோப்பநாய் சோதனை நடத்தப்பட்டு, தடயங்களையும் போலீஸாா் சேகரித்தனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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