புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் சாலை மறியல்: போக்குவரத்து பாதிப்பு
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவா் ராகுல்காந்தி கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் புதன்கிழமை இரவு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் புதுச்சேரி சாலைகளில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி காமராஜா் சிலை அருகே புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினா்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவா் ராகுல்காந்தி கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் புதன்கிழமை இரவு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் புதுச்சேரி சாலைகளில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது.
வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப்பணிகளில் ( எஸ்ஐஆா்) முறைகேடு இருப்பதாகக் கூறி இண்டி கூட்டணி கட்சிகளின் சாா்பில் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த கைது நடவடிக்கையைக் கண்டித்து புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் காமராஜா் சிலை சதுக்கம் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் மத்திய அரசைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா். இதனால், புதுச்சேரி நகரின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், எம்.பியுமான வைத்திலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் நிா்வாகிகள், கட்சியினா் கலந்துகொண்டனா். பின்னா் போலீஸாா் அறிவுரையை ஏற்று அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.
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