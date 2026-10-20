செஞ்சி அருகே மாயமான சிறுமியை தேடும் பணி தீவிரம்: 9 நாள்களாகியும் துப்பு துலங்காததால் உறவினா்கள் கவலை
செஞ்சி அருகே மாயமான 7 வயது சிறுமியை போலீஸாா் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா். 9 நாள்களாகியும் துப்பு துலங்காததால் உறவினா்கள் கவலையடைந்துள்ளனா்.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே மாயமான 7 வயது சிறுமியை போலீஸாா் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா். 9 நாள்களாகியும் துப்பு துலங்காததால் உறவினா்கள் கவலையடைந்துள்ளனா்.
செஞ்சி வட்டம், ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி நடுப்பட்டு கிராமத்தை சோ்ந்தவா் தனபால். இவரது மனைவி பவானி. தம்பதியரின் இரண்டாவது மகளான 7 வயது சிறுமி கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு வீட்டில் குடும்பத்தினருடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தாா். மறுநாள் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை பாா்த்தபோது, சிறுமி மாயமானது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து அவரது பெற்றோா்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் சத்தியமஙகலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தனிப்படைகள் அமைத்து சிறுமியைத் தேடி வருகின்றனா். கடந்த சில நாள்களாக அப்பகுதியில் உள்ள கிணறுகள், குடிநீா் தொட்டிகள், ஏரிகள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் போலீஸாா் தேடி வந்தனா். மேலும், சந்தேகத்திற்கிடமாக வெளியூா்களில் இருந்து வந்தவா்கள் மற்றும் அப்பகுதியில் இருந்து வெளியே சென்றவா்கள் குறித்தும் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், செஞ்சியில் உள்ள காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் விழுப்புரம் சரகடிஐஜி அருளரசு தலைமையில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் மதிவாணன் மற்றும் டிஎஸ்பிக்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள், தனிப்படை போலீஸாா் கலந்துகொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சிறுமி மாயமான நாளிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மற்றும் சிறுமியை கண்டுபிடிப்பதற்கு தேவையான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. செவ்வாய்க்கிழமையும் சிறுமியை கண்டறிய போலீஸாா் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனா். 9 நாள்கள் ஆகியும் சிறுமி மாயமானது குறித்து எவ்வித துப்பும் துலங்காததால் உறவினா்கள் கவலையடைந்துள்ளனா்.
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