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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று பிள்ளைகள் கல்விக்கான செலவு அதிகரிக்கும். அத்துடன் தேவையானவற்றையும் வாங்கி தருவீர்கள். அடுத்தவர்கள் பொறுப்புகளை ஏற்காமல் தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்பாராத செலவுகள் வரலாம். மாணவர்கள் மிகவும் கவனமாக பாடங்களை படிப்பது அவசியம். வீண் விவகாரங்களை விட்டு விலகுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், கரும்பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (04.07.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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