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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.07.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று திறமையான பேச்சின் மூலம் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். காரிய தடைகள் நீங்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றமடைய முழு முயற்சியுடன் படிப்பீர்கள். சக மாணவர்கள் மத்தியில் மதிப்பு உயரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (30.06.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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