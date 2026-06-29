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விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று தொழில் வியாபாரம் சுமாராக இருக்கும். தொழில் தொடர்பாக அலைய வேண்டி இருக்கும் சரக்குகளை அனுப்பும் போது பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைப்பது நல்லது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் காரிய தடைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். அலுவலக பணிகள் மெதுவாக நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்: 5

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (29.06.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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