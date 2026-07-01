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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று தொழில் வியாபாரத்தில் திடீர் சிக்கல் ஏற்பட்டு சரியாகும். பணவரத்து தடைபட்டாலும் வந்து சேரும். வியாபார பொறுப்புகளை மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் போது கவனம் தேவை. உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக பொறுப்புகளை கவனமாக செய்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (05.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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