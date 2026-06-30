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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.06.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :30 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று குடும்பத்தின் மீது பாசம் அதிகரிக்கும். அவர்களுடன் இனிமையான பேசி பொழுதை கழிப்பீர்கள். மனம் மகிழும் சம்பவங்கள் நடக்கும். முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும். பணவரத்து கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (30.06.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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